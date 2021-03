Die AZ will’s wissen: Am Montag startet das große Stadt-Quiz

Gifhorn

Mitraten, mitfiebern und gewinnen: Wer kennt sich in seiner Stadt am besten aus? Diese Frage wird ab kommenden Montag, 22. März, täglich neu beantwortet, wenn die Aller-Zeitung gemeinsam mit der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und weiteren Partnern ihr großes Online-Stadtquiz startet. Bis zum 5. April können Teilnehmer dann täglich einen Gifhorn-Gutschein im Wert von 100 Euro gewinnen.

Es sind zehn spannende Fragen, die die „AZ-Ratefüchse“ jeden Tag auf der Online-Plattform www.waz-online.de/gfquiz erwarten. Dort müssen sie nur die Quizfragen beantworten, sich anschließend registrieren, und schon sind sie bei dem Spiel, das zudem von der City Gemeinschaft Gifhorn gefördert wird, dabei.

Die AZ will’s wissen: Wie schlau ist Gifhorn? Quelle: Redaktion

„Wir möchten für Abwechslung in der coronabedingt tristen Zeit sorgen und mit unseren Tagesgewinnen die heimische Wirtschaft unterstützen“, sagt AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich. „Denn die Corona-Pandemie hat enorme Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Bevölkerung. Daher sind die Gifhorn-Gutscheine ein entscheidender Beitrag zur Stärkung der lokalen Wirtschaft.“ Umso wichtiger sei es für AZ und Sparkasse, dieses Engagement zu unterstützen.

„Gemeinsam möchten wir lokale Verantwortung übernehmen“, ergänzt Stefan Gratzfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Das Stadtquiz biete eine ideale Gelegenheit, regionale Partner zu fördern und damit die Wirtschaft zu unterstützen und soziale Verantwortung zu zeigen. „Vor allem ist das Stadtquiz eine charmante Idee, um die Identifikation mit Gifhorn zu stärken“, ergänzt Udo von Ey, Vorsitzender der City-Gemeinschaft Gifhorn.

Mitspielen können alle, die Spaß am Quizzen haben. Um sich die Chance auf den Gewinn zu sichern, ist nach Beantwortung der Fragen eine Registrierung erforderlich. Doch Achtung: Jede Person darf pro Tag nur einmal teilnehmen, Mehrfachregistrierungen werden gesperrt.

Mit diesem QR-Code geht’s zum AZ-Stadtquiz. Quelle: Redaktion

Jedes Spiel dauert exakt 24 Stunden, in denen alle Mitspieler um die Wette quizzen. Ausscheiden kann dabei keiner, jeder spielt bis zum Ende. Anschließend fließen alle zehn Fragen in die Wertung ein. Je mehr Fragen ein Mitspieler richtig beantwortet, desto besser sind seine Platzierung und seine Chance auf den Gewinn. Haben mehrere Teilnehmer die gleiche Anzahl korrekt beantworteter Fragen, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne werden in der Regel als Stadt-Gutschein unmittelbar nach dem Ende des Spiels an den jeweiligen Sieger ausgegeben. Also: einfach ab Montag unter www.waz-online.de/gfquiz anmelden und gewinnen.

Von der AZ-Redaktion