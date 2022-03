Gifhorn

„Valid Blu“ beglücken die Freunde des guten Rockgeschmacks mit einem einzigartigen Rezept: „Als das Album geköchelt wurde, schüttete man ganz offensichtlich ein paar Extraportionen Pink Floyd in die Soundsuppe (inklusive Samples und üppiger Instrumentalparts) und schmeckte anschließend mit ordentlich Pfeffer ab, der manches Mal schon sehr nach Metal klingt“, schreibt das Musikmagazin „Music Evangelists“ über das aktuelle Album der Band. Das trägt den Namen „WFYB.TV.“ Und die Musiker dahinter sind keine Unbekannten: „Valid Blu“ ist aus der Wolfsburger Band „Suzen’s Garden“ hervorgegangen.

Für Gänsehaut sorgt außerdem eine Multimedia-Show mit LED-Wand, drehbaren Bildschirmen und zahlreichen Scheinwerfen. Wie das live klingt und aussieht, können Besucher in der Stadthalle Gifhorn am Samstag, 5. März, hören.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

AZ-Leser können für den Auftritt noch Tickets gewinnen: Dafür müssen Sie nur am Mittwoch, 2. März, zwischen 8 und 22 Uhr an unserer Online-Umfrage teilnehmen und anschließend das Registrierungsformular ausfüllen. Unter allen Teilnehmern verlost die AZ fünfmal zwei Tickets. Die Gewinner werden am Donnerstagvormittag telefonisch von uns benachrichtigt.

Und wer nicht gewinnt, kann unter https://validblu.com im Ticketshop noch Tickets kaufen.