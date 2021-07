Gifhorn/Wienhausen

Vier Tage lang können Garten- und Gourmetfreunde wieder auf dem Landgut in Wienhausen schwelgen: Auf dem weitläufigen Gelände gibt es Exklusives für Haus und Hof, Garten und Balkon von der Pflanze bis zum Wasserspiel – und die AZ verlost am Mittwoch, 21. Juli, zwischen 6 und 18 Uhr zehnmal zwei Eintrittskarten für einen Wunschtermin zwischen Donnerstag, 30. Juli, und Sonntag, 2. August.

Bereits zum 16. Mal findet die Ausstellung „Gourmet & Garden“ auf dem Landgut statt, direkt neben dem Kloster Wienhausen in dem großen, romantischen Park. Internationale Aussteller, Gartenarchitekten und Kunsthandwerker aus ganz Europa zeigen, wie man alles rund um Haus, Hof und Garten verschönern kann. Alte Steinfiguren, Wasserspiele, handbemaltes Landhausgeschirr, Klangobjekte für den Garten, Feuerschalen, Hängematten, handgetöpferte Terrakotta, exklusive Gartenmöbel, Obeliske, Rankhilfen, handgearbeitete Mode für die Gartenparty und mehr, Schmuckunikate und natürlich Pflanzen sind dort zu finden.

Die Pflanzendoktoren helfen bei Kummer mit den eigenen Gewächsen

Es gibt Heil- und Giftpflanzen, Kräuter, Palmen, Seerosen, Orangenbäume, Lavendel und natürlich Rosen in allen Varianten. Hat jemand Kummer mit seinen Pflanzen, beraten die Pflanzendoktoren gerne. Wer zwischendurch eine Stärkung benötigt, findet Fisch- und Käsespezialitäten, Blütensalate und Fruchtcocktails, Weine und andere Köstlichkeiten.

Die Veranstalter sorgen auch für einen Transportservice: Besucher können kostenlos einen kleinen Handwagen ausleihen, ihre Einkäufe in einem Extra-Zelt zwischenlagern oder sogar vom Lieferservice bis zum Auto Gebrauch machen, falls die Einkäufe zu schwer sind. Und es muss sich niemand vorher mit Bargeld ausstatten, denn auf dem Gelände gibt es sogar einen Geldautomaten.

Auf dem Gelände gelten Maskenpflicht und die AHA-Regeln

Geöffnet ist das Gelände an der Mühlenstraße 8 in Wienhausen bei Celle von Donnerstag, 30. Juli, bis Samstag, 1. August, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 2. August, von 11 bis 18 Uhr. Auf dem Gelände herrscht Maskenpflicht und es gelten die AHA-Regeln. Der Zutritt zur Veranstaltung ist ohne Coronatest und Impfpass möglich, eine Terminreservierung ist nicht erforderlich, ebenso wenig eine Registrierung.

Die AZ verlost am Mittwoch, 21. April, zwischen 6 und 18 Uhr insgesamt zehnmal zwei Tickets. Wer sein Glück versuchen möchte, ruft in der genannten Zeit die kostenpflichtige Gewinnhotline unter Tel. (01 37) 98 80 87 007 anrufen. Dort hinterlässt er gut verständlich auf dem Anrufbeantworter seinen Namen, die Anschrift und die Telefonnummer, damit er im Falle eines Gewinns auch benachrichtigt werden kann. Die AZ-Glücksfee wird dann unter den Teilnehmern den Gewinner oder die Gewinnerin auslosen und telefonisch benachrichtigen, die Tickets werden per Post zugeschickt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Von der AZ-Redaktion