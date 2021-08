Die AZ verlost fünfmal zwei Tickets fürs Gifhorner Altstattfest

Gifhorn

Die Aller-Zeitung verschenkt fünfmal zwei Tickets für den Altstattfest-Samstag. Wer am 21. August live dabei sein möchte, wie Maniax und Big Maggas ab 18 Uhr auf der Wiese der Allerwelle für Stimmung sorgen, kann die Tickets am Dienstag, 17. August, zwischen 8 und 18 Uhr gewinnen.

Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr – zu der Zeit ist auch das mobile Impfteam vor Ort, um ohne vorherige Terminabsprache eine Erstimpfung anzubieten. Und bis zum Beginn des ersten Konzerts um 18 Uhr wird DJ Marcel mit einer bunten Mischung aus sommerlichen Schlagern, Oldies, Rock und aktuellen Hits für Stimmung sorgen.

Sie gehören zu den begehrtesten Newcomern unter den nationalen Indie-Pop-Bands

Gifhorner Altstattfest: Maniax sind am Samstag, 21. August, an der Allerwelle dabei. Quelle: privat

Mit Maniax und den Big Maggas stehen dann zwei der beliebtesten Bands der Region auf der Bühne. Los geht’s mit Maniax. Die Braunschweiger Lokalmatadore gehören mit mehr als 800 000 Streams aktuell zu den begehrtesten Newcomern unter den nationalen Indie-Pop-Bands. Und dann geben die Jungs von Big Maggas auf der Bühne alles. Sie bezeichnen sich selbst als die schönste Boygroup der Welt, und außer guter Popmusik zählen vor allem schräge Showeinlagen und Spektakel zu ihren Markenzeichen, die sie mehrfach auch schon auf der großen Altstadtfest-Bühne am Rathaus präsentiert haben.

Wer schon vorher Partylaune erleben möchte, hat ab Donnerstag, 19. August, die Chance. Immer ab 16.30 Uhr ist DJ Marcel im Einsatz, und um 18 Uhr kommen dann die Bands auf die Bühne. Das sind am Donnerstag Gate4Five mit Rock- und Popsongs und B and the Rattlesnakes mit ihrer eigenen Mischung aus eigenen und gecoverten Akustik-Gitarren-Songs. Am Freitag, 20. August, sind dann New Soulgeneration mit Funk, Final Impact mit Punk und Sister Soul mit Soul und Funk live zu erleben.

Ein tagesaktueller Corona-Test ist auch für Geimpfte und Genesene Pflicht

Die Tickets gibt es außerhalb der Gewinn-Aktion der AZ lediglich im Vorverkauf unter www.stadt-gifhorn.de für 10 Euro – die Hälfte davon wird für die Flutopfer im Südwesten Deutschlands gespendet, die andere Hälfte gibt’s als Getränkegutschein zurück. Der Einlass zur Allerwelle ist an allen drei Abenden nur mit einem tagesaktuellen Corona-Test erlaubt – Impf- oder Genesenennachweis reicht nicht –, es besteht eine Testmöglichkeit vor Ort: Die Firma Taxi Hoffmann bietet direkt am Eingang kostenlose Schnelltests an, die Ergebnisse können mit der PassGo-App gespeichert werden. Auf dem Gelände wird gefeiert unter dem Motto „dance in the box": Es gibt kleine, abgegrenzte Bereiche für Besucher, die diese Bereiche möglichst nicht verlassen sollten. Wer etwas zu essen oder zu trinken holt, muss eine Maske tragen.

Und so gibt’s die fünfmal zwei Tickets zu gewinnen: Einfach am Dienstag, 17. August, zwischen 8 und 18 Uhr unter der kostenpflichtigen Telefonnummer (0137) 98 80 87 008 und auf dem Anrufbeantworter klar und deutlich den Namen und eine Telefonnummer hinterlassen, unter der die Glücksfee den Gewinner oder die Gewinnerin am Mittwoch, 18. August, auch persönlich erreicht. Die Tickets werden am Eingang zur Allerwelle hinterlegt.

Von der AZ-Redaktion