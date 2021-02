Die AZ ruft Firmen zum Winterlauf auf – Es gibt Preisgelder für den guten Zweck

Gifhorn/Wolfsburg

Runter vom Sofa, rein ins Vergnügen – in den Firmen der Region geht es in den kommenden Wochen sportlich zu. Denn unter dem Motto „Firmen laufen für den guten Zweck“ bringen die Wolfsburger Allgemeine Zeitung und die Aller-Zeitung die Menschen vom 26. Februar bis zum 2. März für die große AZ/WAZ Winterlauf-Challenge in Bewegung. Dabei können sich motivierte Unternehmen und Mitarbeiter im Ausdauersport messen und im Joggen auf Distanz gegeneinander antreten.

Dafür absolvieren jeweils drei Arbeitskollegen in einem Firmen-Team je nach Lust, Laune und Kondition Streckenabschnitte von drei, fünf oder auch zehn Kilometern und „erlaufen“ dabei Preisgelder für einen Verein oder eine Organisation ihrer Wahl.

Anzeige

Die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit gibt den Ausschlag

Vergeben werden 500 Euro (Drei-Kilometer-Distanz), 750 Euro für die fünf Kilometer lange Strecke und 1000 Euro für die Distanz über zehn Kilometer. Sieger ist das Team mit der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit auf der gewählten Strecke, wobei die jeweiligen Läufe den Corona-Bedingungen entsprechend im Alleingang erfolgen.

Voraussetzungen für den Start sind: Die Teilnehmer verfügen über einen Fitness-Tracker und/oder eine Smartphone-App, die die zurückgelegte Distanz und die entsprechende Zeit des Laufs erfassen und aufzeichnen. Denn in die Wertung der einzelnen Kategorien gelangt das schnellste Laufergebnis pro Teilnehmer aus den Teams, für die abschließend eine gemeinsame Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet wird. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde und eine Medaille, die Gewinner und deren Laufergebnisse werden am 6. März in der AZ/WAZ und in den Wochenblättern Gifhorn und Wolfsburg veröffentlicht. „Wir freuen uns bereits riesig auf die sportliche Winteraktion, denn schon kurz nach der Bekanntgabe haben wir die ersten Anfragen und Anmeldungen bekommen“, freuen sich die beiden Verkaufsleiter und Initiatoren Nicole Stuhlmüller (Wolfsburg) und Florian Schernich (Gifhorn).

So funktioniert die Anmeldung:

Unter www.waz-online.de/winterlauf finden interessierte Firmen einen Fragebogen zum Herunterladen. Dieser muss bis spätestens Dienstag, 23. Februar (12 Uhr) ausgefüllt und gemeinsam mit einem Foto der Teammitglieder an folgende E-Mail-Adresse verschickt werden: m.filice@mmo-niedersachsen.de. Ohne den ausgefüllten Fragebogen ist keine Teilnahme möglich.

Für die Auswertung der Teamergebnisse müssen die Teilnehmer ihr bestes Laufergebnis bis spätestens Dienstag, 2. März (12 Uhr), per Screenshot (Foto) – benannt mit dem Teamnamen – ebenfalls an m.filice@mmo-niedersachsen.de geschickt haben.

Weitere Fragen beantwortet Melanie Filice unter der Rufnummer Telefon: 05361/200 130, weitere Infos gibt es unter www.waz-online.de/winterlauf.

Von der AZ-Redaktion