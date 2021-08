Die AZ holt das Auto-Kino nach Gifhorn – Leser wählen Wunschfilm aus

Gifhorn

Filme aus den aktuellen Kino-Charts und unverwüstliche Klassiker – das bietet das AZ-Auto-Kino vom 3. bis 5. September auf dem Teves-Parkplatz.

Aller guten Dinge sind drei: Die beiden ersten Veranstaltungen gingen durch die Decke. „Mehr als 1000 Zuschauer kamen, diese sensationelle Resonanz erhoffen wir uns auch für dieses Mal“, sagte Florian Schernich, Verkaufsleitung Aller-Zeitung, beim Treffen von Förderern und Sponsoren.

Schon die Programmvorstellung ist großes Kino

Großes Kino gab’s am Dienstag schon beim ersten Treffen aller Beteiligten. Conti, Egger und Sparkasse Gifhorn-Celle-Wolfsburg sind mit im Boot. Heinrich Wulfes, treuer Wegbegleiter der Eventreihe, fuhr mit seinem roten Johnny-Cash-Cadillac vor, Tom Struwe kam mit einem DeLorean inklusive selbst eingebautem Fluxkompensator. „Es wird ja auch Zurück aus der Zukunft Teil 3 gezeigt“, sagte er augenzwinkernd.

Sparkassen-Vorstand Dr. Patrick Kuchelmeister mochte sich da nicht zweimal bitten lassen und nahm Platz in dem DeLorean. Die Sparkasse sei gerne Sponsor des Auto-Kinos, „das ist doch fast schon eine liebgewordene Tradition“. Als bekennender Kino- und Popcorn-Freund hat er in den Vorjahren schon das Event genossen.

„Eine tolle Sache für die Region“

Die Vorfreude ist auch bei Paula Rüttger, Personalreferentin bei Egger, groß. Im letzten Jahr kurzfristig verhindert, möchte sie nun endlich dabei sein. „Das Autokino ist eine tolle Sache für die Region.“

Conti stellt für die Aktion den Mitarbeiter-Parkplatz zur Verfügung. Den Dank an das flexible Verhalten des Unternehmens nahmen Friedrich Kahle und Frank Jordan als Vertreter entgegen.

Den Wunschfilm bestimmen die AZ-Leser

Ein bunter Film-Mix auf einer 16 mal acht Meter großen Leinwand erwartet die Zuschauer. Ein Fragezeichen gibt es beim Programm noch. Und das hat einen guten Grund: Zum Start wird jener Film gezeigt, für den sich die meisten AZ-Leser aus fünf zur Auswahl stehenden Streifen entscheiden.

AZ-Autokino 2021: Alle Infos Das AZ-Autokino findet vom 3. bis 5. September auf dem Teves-Parkplatz statt. Das Programm: Freitag, 3. September, 20.15 Uhr Wunschfilm, den die AZ-Leser auswählen (Einlass ab 19 Uhr) Zur Auswahl stehen die folgenden fünf Filme, die Abstimmung beginnt am 4. August und endet am 10. August, 23.59 Uhr. Direktlink zur Umfrage www.waz-online.de/wunschfilm. 1. „Easy Rider“ 2. „Wasser für die Elefanten“ 3. „Die Olsenbande sieht rot“ 4. Catweazle (Komödie mit Otto Walkes) 5. Godzilla vs. Kong Freitag, 3. September, 23.15 Uhr (Einlass ab 22.30 Uhr) Fast & Furious 9 Samstag, 4. September, 20.15 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) Familienfilm: Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker Samstag 23.15 Uhr (Einlass ab 22.30 Uhr) Bohemian Rhapsody Sonntag 20.15 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) AutoKinoKult: Zurück in die Zukunft III Vorverkauf bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 und 13.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Samstag geschlossen. Vorverkauf im famila Fachmarktzentrum, Braunschweiger Str. 40 in Gifhorn, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr Online unter www.tickets-waz-online.de, www.reservix.de und www.eventim.de Eine Abendkasse gibt es nicht. Eintrittspreise: Ein Ticket für zwei Personen kostet 19,50 Euro, das Einzelticket für Erwachsene kostet 11,50 Euro, Schüler und Studenten zahlen den ermäßigten Preis in Höhe von 8 Euro ebenso wie Fahrer von Oldtimern mit H-Kennzeichen Das sollte man unbedingt wissen: Der Ton wird über ein UKW-Signal ins Autoradio übertragen. Einen entsprechenden Hinweis auf die Frequenz erhalten die Zuschauer beim Einfahren. Wer kein UKW-fähiges Radio hat, kann leider keinen Ton empfangen.

Am Mittwoch, 4. August, kann jeder an der Umfrage unter www.waz-online.de/wunschfilm. teilnehmen. Am 10. August, 23.59 Uhr, endet die Umfrage und der Wunschfilm steht fest.

Wulfes stellt den legendären Cadillac zur Verfügung

Spontan wie immer machte Heinrich Wulfes die Zusage, wieder einen tollen Beitrag zur Vip-Paket-Verlosung zu leisten – die Gewinner dürfen in seinem Cadillac das Auto-Kino genießen.

Von Andrea Posselt