Gifhorn

Mit dem weiteren Sinken der 7-Tage-Inzidenz und möglicherweise weiteren Lockerungen kommt dem Betrieb in den Testzentren eine immer stärkere Bedeutung zu. Derzeit gibt es 18 Testzentren im Landkreis Gifhorn, in denen es sogenannte Bürger-Tests gibt – kostenlos und regelmäßig. Wird dieses Angebot weiter ausgebaut? Und wie sieht es mit Öffnungszeiten an Sonntagen aus, die benötigt werden, wenn nach der Außen- auch die Innengastronomie wieder öffnen darf? Die AZ hat beim Landkreis nachgefragt.

Die Nachfrage nach den Tests steigt derzeit an, bestätigt Landrat Dr. Andreas Ebel auf AZ-Anfrage. Der Landkreis wolle dieser Nachfrage mit einem weiteren Ausbau der Infrastruktur begegnen. „Wir sind dabei, einige weitere Teststellen zu beauftragen, aber es ist nicht das Ziel, in jeder Gemeinde eine Teststation errichten zu lassen“, so Ebel dazu. Die Testzentren sowie die testenden Apotheken melden einmal täglich die Anzahl der durchgeführten Tests und die positiven Ergebnisse an das Landesgesundheitsamt.

Die hohe Nachfrage nach Tests kann sich wieder ändern

Derzeit ist die Nachfrage nach Tests laut Ebel zwar hoch, doch dies kann sich offenbar auch schnell wieder ändern. Denn: „Vollständig geimpfte Personen oder Personen mit durchgemachter Coronaerkrankung müssen keinen Schnelltest durchführen.“ Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Gifhorn insgesamt 6020 Menschen an dem Virus erkrankt – für viele ist zwar die sechsmonatige Frist, in der man nach einer Erkrankung als Genesener gilt und keinen Schnelltest benötigt, inzwischen abgelaufen, aber eben nicht für alle. Außerdem gab es bisher rund 63 600 Erst- und Zweitimpfungen.

Corona im Landkreis Gifhorn: Wegen der hohen Nachfrage nach Schnelltests sollen weitere Testzentren eröffnet werden. Quelle: Jens Büttner/dpa

Und zum Teil bieten auch Geschäfte die Möglichkeit an, einen Test selber unter Aufsicht durchzuführen. Wie lange das noch notwendig ist? „Ab einer längerfristigen Inzidenz unter 50 ist in den Verkaufsstellen des niedersächsischen Einzelhandels kein vorheriger negativer Schnelltest mehr erforderlich“, sagt der Landrat. Für den Landkreis wurde am Freitag den zweiten Tag in Folge eine Inzidenz unter 50 gemeldet. Bleibt das bis Dienstag so, könnte ab Donnerstag die Testpflicht im Einzelhandel fallen.

Außerdem können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mindestens zwei Mal pro Woche einen Corona-Antigentest anbieten müssen, diesen Test unter fachkundiger Leitung durchführen lassen, sodass in diesen Fällen die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber eine Testbescheinigung ausfüllen darf. Diese Bescheinigung kann ebenfalls für 24 Stunden überall dort genutzt werden, wo die Landesverordnung einen aktuellen negativen Test verlangt, ergänzt Ebel, warum die Nachfrage in den Testzentren unter Umständen nachlassen könnte.

So steht es um die Testmöglichkeiten am Wochenende

Mehr Testmöglichkeiten am Wochenende wegen des Einkaufs und des Restaurant- oder Kneipenbesuchs? „Die Betreiber haben die Möglichkeit, ihre Öffnungszeiten flexibel anzupassen. In Gifhorn hat ein Betreiber bereits mit erweiterten Öffnungszeiten am Samstag und Sonntag reagiert“, sagt dazu Ebel. Samstags seien ohnehin bereits in 15 der 18 Testzentren kreisweit Tests möglich. Sonntags wird derzeit nur im Gifhorner Ratsweinkeller getestet.

Alle Informationen zu den Testzentren im Landkreis Gifhorn Ein Baustein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie sind die Schnelltests, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger regelmäßig kostenlos testen lassen können. Hier eine Übersicht der Zentren. Im Ratsweinkeller in Gifhorn betreibt der Anbieter Dein Corona Testzentrum das Testzentrum täglich von 8 bis 18 Uhr. Terminvereinbarung unter www.DeinCoronaTestzentrum.de erbeten. Das Ergebnis gibt es aufs Smartphone, per E-Mail oder als Papierzettel. Getestet werden Personen ab sechs Jahren (sechs bis zwölf Jahre per Rachenabstrich). Hier sind auch gegen Bezahlung Antigen-Schnelltests und Antikörpertests möglich. Im Mehrgenerationenhaus im Georgshof in Gifhorn ist die Diakonie dienstags von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 und von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 14.30 Uhr tätig. Terminvereinbarung montags bis freitags zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11. Das Ergebnis gibt es derzeit auf Zetteln, ab der ersten Maihälfte soll die App PassGo genutzt werden können. Getestet werden Personen jeden Alters, auch Babys. Quasi im Vorbeigehen gibt es Tests auf dem Lidl-Parkplatz in Gifhorn an der Braunschweiger Straße. Termine sind vorerst montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr möglich, Terminvereinbarung unter www.buergertest.ecocare.center. Das Ergebnis gibt es in digitaler Form. Betreiber ist Ecolog Deutschland. Auf dem Betriebsgelände von Taxi Hoffmann, Nordhoffstraße in Gifhorn, gibt es ein Drive-In-Testzentrum. Termine sind vorerst montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr möglich. Schnelltests sind ohne Terminvereinbarung oder nach Terminvereinbarung über die App PassGo möglich. Das Testergebnis gibt es per Smartphone. Einchecken im Drive-In mit der PassGo App ist bereits möglich. Betreiber ist die Firma Andreas Bössel Medical Training. Lesen Sie auch Die Gifhorner Corona-Fragen des Tages

Alles zur Corona-Pandemie im Landkreis Gifhorn Ein weiteres Drive-In-Testzentrum gibt es auf dem Parkplatz am Gifhorner Mühlenmuseum: Es ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Terminbuchungen sind unter www.schnelltest-gf.de notwendig. Das Testergebnis gibt es online über einen QR-Code. Anbieter ist Blome & Pillardy aus Braunschweig. Im Testzentrum des DRK im Gifhorner Friedrich-Ackmann-Haus, Am Wasserturm 7, wird montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 13 Uhr getestet. Termine gibt es unter www.drk-gifhorn.de oder montags bis donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr unter Tel. (05371) 80 40. Das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel. Das Helios Klinikum Wittingen bietet Schnelltests montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr an. Terminvereinbarung unter Tel. (0 58 31) 220 notwendig. Getestet werden Personen ab sechs Jahren, das Ergebnis gibt es auf einem Zettel. Das Testzentrum Ehra im Schützenheim ist montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Termine unter Tel. (0 53 61) 37 90 855 und unter www.schnelltest-gifhorn.de. Es werden auch Kinder getestet, das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel. Anbieter ist das Corona Schnelltest-Zentrum Wolfsburg. Ein Testzentrum der Dachstiftung Diakonie ist in der Turnhalle der Oberschule Wesendorf eingerichtet. Geöffnet ist montags von 8 bis 13 und von 15 bis 19 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr. Terminvereinbarung montags bis freitags zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11. Das Ergebnis gibt es derzeit auf Zetteln, ab der ersten Maihälfte soll die App PassGo genutzt werden können. Getestet werden Personen jeden Alters, auch Babys. Das Testzentrum in der Turnhalle der Meiner Grundschule am Zellberg ist montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Anmeldungen unter Tel. (0 172) 53 80 560 oder www.coronaschnelltest-meine.de. Anbieter ist Medical Trade BS UG, dort ist auch ein kostenpflichtiger PCR-Test möglich, dessen Ergebnis per Mail übermittelt wird. Das Ergebnis des kostenlosen Schnelltests liegt 15 bis 30 Minuten nach Testung schriftlich vor. Lesen Sie auch Schnelltest-Pflicht ab einer Inzidenz von 100: Wirbel bei Gifhorns Friseursalons

Schnelltests in Gifhorner Firmen: „Wenn ihr helfen könnt, helft!“

Gifhorns Fußgängerzone im Corona-Modus: Von Frust und besserem Schlaf Im Schützenhaus in Steimke wird dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr getestet. Termine unter Tel. (0 53 61) 37 90 855 und unter www.schnelltest-gifhorn.de. Es werden auch Kinder getestet, das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel. Anbieter ist das Corona Schnelltest-Zentrum Wolfsburg. Mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr wird im Kulturzentrum Meinersen getestet. Betreiber ist das DRK, Termine können unter www.drk-gifhorn.de sowie montags bis donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr unter Tel. (05371) 80 40 vereinbart werden. Das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel. Das DRK testet in der Bürgerbegegnungsstätte in der Hauptstraße in Westerbeck montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Termine gibt es unter www.drk-gifhorn.de oder montags bis donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr unter Tel. (05371) 80 40. Das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel. Bei Roth Feierwerk in Isenbüttel, Gehrenkamp 1A im Gewerbegebiet, wird montags bis freitags von 5.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr getestet. Terminvereinbarung ausschließlich unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de. Das Ergebnis gibt es per Mail oder als Zettel. In der Okerhalle Groß Schwülper betreibt die Gemeinsam für Braunschweig GbR ein Testzentrum. Das öffnet montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr. Terminvereinbarung ausschließlich unter www.braunschweig-testet.de. Das Ergebnis wird per E-Mail übermittelt. Im UnserAllerOrt in Weyhausen, Neue Straße 12, wird montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr getestet. Termine unter Tel. (0 53 61) 37 90 855 und unter www.schnelltest-gifhorn.de. Es werden auch Kinder getestet, das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel. Anbieter ist das Corona Schnelltest-Zentrum Wolfsburg. Im Dorfgemeinschaftshaus Croya steht ein Testzentrum der Göth & Klein GbR. Geöffnet ist dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie freitags und samstags von 9 bis 12 Uhr. Grundsätzlich ist keine Terminvereinbarung notwendig – ein verbindlicher Termin kann aber bei Bedarf vereinbart werden unter Tel. (01 74) 71 03 744. In der Bauking-Filiale Eyßelheideweg in Gifhorn wird montags bis samstags jeweils von 8 bis 18 Uhr getestet. Anbieter ist die BS Sport & Event Marketing GmbH. Terminvereinbarung ist ausschließlich online unter www.corona-testzelte.de möglich. Für alle Testzentren gilt: Grundsätzlich sollten Termine vereinbart werden, in vielen Zentren sind auch Tests ohne Termin möglich, wenn es das Kundenaufkommen zulässt. Es ist ein gültiger Ausweis mitzubringen. Minderjährige, die einen Test machen lassen wollen, benötigen das schriftliche Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, muss sich der oder die Getestete sofort in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt kontaktieren. Das Ergebnis des positiven Schnelltests wird an das Gesundheitsamt weiter gegeben und dort aufbewahrt, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Kostenlose Bürgertests sind darüber hinaus weiterhin in Arztpraxen und Apotheken möglich.

Von Thorsten Behrens