Gifhorn

Die vierte Corona-Welle ist da. Die Zahlen stiegen vergangene Woche bundesweit auf einen Höchststand, auch in Niedersachsen ist die Lage angespannt – unter anderem im Landkreis Gifhorn, wo am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz um 16,9 auf 156,3 gestiegen war. Die AZ wollte wissen, wie das Gifhorner Helios Klinikum auf die kommenden Wochen und Monate vorbereitet ist.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Innerhalb der vergangenen Woche gab es im Landkreis Gifhorn 277 neue Infektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 99,9 auf 156,3. Vor einem Jahr lag die Sieben-Tage-Inzidenz gerade mal bei 48,7 – damals gab’s Kontaktbeschränkungen und Lockdown. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 4,1 Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Kliniken pro 100 000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage. Für Gesundheitsbehörden und Kommunen in Niedersachsen ist dies der wichtigste Indikator zur Bewertung der Pandemielage.

Die meisten Corona-Patienten gab es im Frühjahr

Auch im Gifhorner Helios Klinikum ist die vierte Welle offenbar angekommen. „Die Fallzahlen der Covid-Patienten und -Patientinnen in unserem Klinikum sind leicht steigend. Wir bereiten uns auf einen Anstieg in den Wintermonaten vor. Eine Station wird aktuell für Covid-19-Patienten und -Patientinnen freigehalten. Auf unserer Intensivstation stehen uns weiterhin ausreichend Kapazitäten zur Verfügung“, sagt Lisa Iffland, Sprecherin des Klinikums, auf AZ-Anfrage. Seit 25. Oktober ist der leichte Anstieg zu beobachten. Allerdings sind die aktuellen Zahlen noch weit von den Höchstwerten Anfang Januar sowie Anfang/Mitte April entfernt. „Die meisten Patienten, 70 an einem Tag, mit einer Covid-19-Infektion wurden im Frühjahr diesen Jahres in unserem Klinikum behandelt“, sagt Lisa Iffland.

Mit Stand 5. November wurden jeweils sechs Patienten mit Corona auf Normal- beziehungsweise Intensivstation behandelt. „Die Helios-Statistik zeigt, dass im Vergleich wenige geimpfte Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden“, so Lisa Iffland. Die Statistik des Gesamtkonzerns weist am 5. November 1665 nicht oder nicht vollständig geimpfte Covid-19-Patienten aus, davon 279 auf Intensivstation. Außerdem gibt es 732 vollständig geimpfte Covid-19-Patienten, davon 101 auf Intensivstation.

Wie auch zu Beginn der Corona-Pandemie werde die Lage täglich überdacht und aktuelle Regelung gegebenenfalls angepasst. „Helios beobachtet die Corona-Lage genau und kann so kurzfristig auf neue Gegebenheiten und Entwicklungen reagieren“, so Lisa Iffland weiter. Das gelte auch für künftige Besuchsregelungen. „Wenn nötig, können wir auch auf die Hilfe der umliegenden Helios Kliniken zurückgreifen. Wir sehen uns aktuell jedoch gut gerüstet, dass die Lage beherrschbar bleibt. Durch eine hohe Impfquote unserer 819 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hoffen wir auf wenig personelle Ausfälle aufgrund von Covid-19. Mittlerweile ist auch das Angebot einer Booster-Impfung für medizinisches Personal in unserem Klinikum gestartet.“

So schätzt Ver.di die Lage ein

Nicht ganz so zuversichtlich sieht Jens Havemann, für den Gesundheitsbereich zuständiger Gewerkschaftssekretär bei Ver.di, die Lage. „Die Personaldecke ist der absolut neuralgische Punkt. Sie ist ohnehin auf Kante genäht, diverse Stelle sind unbesetzt, es gibt eine hohe Fluktuation, die Krankenstände sind hoch und viele Kollegen und Kolleginnen sind am absoluten Limit. Wenn sich die Corona-Lage weiter zuspitzen sollte, müssen unbedingt elektive Behandlungen zurückgefahren und Betten gesperrt werden. Nur so kann die notwendige Betreuung aufrecht erhalten werden, ohne die Beschäftigten zu verheizen“, sagt der Gewerkschafter. Er fordert: „Damit kann jetzt schon begonnen werden. Das Personal braucht Entlastung, um sich zu erholen, sonst werden noch mehr Menschen den Beruf verlassen. Helios würde es gut stehen, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass die Menschen nicht mehr können.“

Von Thorsten Behrens