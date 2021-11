Gifhorn

Das Wunder kam unverhofft und unscheinbar daher: „Hier, fühlen Sie mal, ist gar nicht so dick wie man meint.“ Ina Hauer-Zimmermann, Geschäftsleitung des Diakonischen Werkes Gifhorn, strahlt, als sie den weißen Standard-Brief-Umschlag mit Sichtfenster herüberreicht. 100 Scheine à 100 Euro, knitterfrei und mit Banderole versehen, sind vor einer Woche im Briefkasten des Diakonischen Werkes gelandet. Von wem? Das wüsste Hauer-Zimmermann auch gerne. Für wen? Das steht kurz und bündig drauf: „Hochwasserhilfe Deutschland“.

Die Sekretärin fand den Umschlag

Ansonsten nicht der geringste Hinweis, wer so viel Geld gespendet hat. An den Moment, als Sekretärin Heike Höcker beim Leeren des Briefkastens auf den Briefumschlag stieß, erinnert sich Hauer-Zimmermann auch nach Tagen noch ganz genau. „Nein, so etwas habe ich in meiner ganzen Zeit hier noch nicht erlebt. Wir waren erst einmal sprachlos.“ Dann alarmierte sie Superintendentin Sylvia Pfannschmidt.

Der nicht zu übersehene handschriftliche Hinweis, wer die 10 000 Euro erhalten soll – und zwar nicht das Diakonische Werk Gifhorn – schmälerte die Freude in keinster Weise. „Das Geld soll in die richtigen Bahnen kommen“, war gleich das Ziel von Ina Hauer-Zimmermann.

Rätselraten: Wer steckt hinter der Spende?

Klar rätsele sie, wer da so großzügig war. Die Handschrift deutet auf eine Frau. „Aber wer hat einfach mal so so viel Geld übrig?“ Die Chefin des Diakonischen Werkes freut sich riesig „über einen Lichtblick in dieser Zeit, wo viele so ich-bezogen leben.“ Schließlich hätte der Spender oder die Spenderin das Geld einfach zur Bank bringen oder auf den Kopf hauen können.

Einige Tage machte sich Ina Hauer-Zimmermann schlau, wohin sie das Geld überweisen wird. Jetzt weiß sie es: Das Diakonische Werk habe eine Katastrophenhilfe, die in den jüngst betroffenen Flutgebieten sehr zielgerichtet Menschen hilft, „besonders jenen, die in existenzielle Not geraten sind.“

Von Andrea Posselt