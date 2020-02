Wie sich Teruko Balogh-Klaus einen hohen Landes-Orden verdient hat

Winkel

Wenn Teruko Balogh-Klaus von ihren Ordensverleihungen erzählt, dann steht nicht die Ehrung als solche im Vordergrund. Viel lebhafter erzählt sie dann davon, wie sie sich mit der japanischen Kaiserin über den VfL Wolfsburg unterhalten hat. Oder wie sie mit Gerhard Schröder zu Abend gegessen hat. Jetzt gibt es weitere Geschichten – denn Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat ihr gerade einen der höchsten Orden des Landes verliehen.

Seit 25 Jahren lädt die Deutsch-Japanische Gesellschaft in der Region zum Neujahrsempfang ein. Auch Stephan Weil gehört zu den Gästen, und diesmal hatte er ein besonderes Gastgeschenk dabei: den Niedersächsischen Verdienstorden Erster Klasse. Den überreichte er an Teruko Balogh-Klaus für ihre Verdienste um die deutsch-japanische Freundschaft.

Japanische Gymnasiasten in Wolfsburg

Die Winkelerin japanischer Herkunft ist seit 2005 Präsidentin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in der Region Hannover, davor war sie seit 1985 Vizepräsidentin. „In dieser Tätigkeit hat sie sich vielfache Verdienste um das Land Niedersachsen erworben“, so Weil in der Begründung zur Ordens-Verleihung vor Vertretern von rund 70 Unternehmen aus der Region. Bereits 2005 hatte Teruko Balogh-Klaus das Niedersächsische Verdienstkreuz am Bande erhalten, ebenfalls für deutsch-japanische Freundschaftsarbeit. Sie war maßgeblich daran beteiligt, die Verbindungen zwischen der Region rund um Hannover und Japan im sogenannten Hakuba-Club – Hakuba heißt übersetzt weißes Pferd und steht für das Niedersachsenross – zu fördern. Unter anderem auch mit einer Aktion, bei der jedes Jahr japanische Gymnasiasten nach Wolfsburg kommen.

Japanischen Orden 2013 erhalten

Doch neben den beiden Orden aus Niedersachsen trägt Teruko Balogh-Klaus auch einen japanischen – den höchsten, den das Land ins Ausland vergibt. Den Orden erhielt sie 2013 ebenfalls für ihre Verdienste um die deutsch-japanische Freundschaft in der japanischen Botschaft in Berlin überreicht – zwei Monate später reiste sie zum Gartenempfang des Kaisers. „Dorthin haben bisher nur wenige Menschen aus Deutschland eine Einladung erhalten. 2013 war ich die einzige Teilnehmerin aus Deutschland“, erzählt sie. Insgesamt waren rund 1800 Menschen zu dem Empfang geladen.

Ein Gespräch über den VfL Wolfsburg

Und viele von ihnen bekamen mit, wie Teruko Balogh-Klaus eine weitere besondere Ehre zuteil wurde: das japanische Kaiserpaar sprach sie an. Zuerst Kaiser Akihito, dann Kaiserin Michiko, mit der sich die Winkelerin sogar über den VfL Wolfsburg unterhielt. Auch Prinzessin Kiko und der japanische Premierminister Shinzō Abe unterhielten sich mit Teruko Balogh-Klaus. „Ich habe mit der Kaiserin über Makoto Hasebe gesprochen, der zu der Zeit beim VfL Wolfsburg war. Sie kannte ihn natürlich, denn er kommt ja aus Japan.“

Von Thorsten Behrens