Gifhorn

Gifhorns Nicolai-Kirche erinnert dieser Tage ein wenig an den von Christo verhüllten Reichstag. Ein großer Teil des historischen Kirchengebäudes ist nämlich hinter weißer Gerüstfolie verschwunden. Damit ist der Startschuss für die umfangreiche Fassaden-Sanierung gefallen.

Vorigen Mittwoch habe es noch letzte Abstimmungsgespräche mit den zuständigen Fachleuten vom Amt für Kunst und Baupflege aus Celle gegeben, berichtet Kirchenkreis-Sprecherin Ulla Evers. Auch Nicolai-Pastor Michael Groh sei dabei gewesen. Mehrere Tage hatte zuvor eine Spezialfirma gebraucht, um das riesige Gerüst an der zur Adenauer-Straße hin gelegenen Fassade zu errichten. Anschließend wurde die Außenfassade des rund 300 Jahre alten Kirchengebäudes mit einer weißen Kunststoff-Folie zugehängt. Sie dient als Wetterschutz und ermöglicht auch bei Wind und Regen den Fortgang der Sanierungsarbeiten.

„Alles läuft wie geplant, es geht zeitnah los“

„Alle läuft wie geplant, es geht zeitnah los“, versichert Evers. Schließlich gehe es darum, das 500 000-Euro-Projekt „möglichst rasch über die Bühne zu bringen“. Viel Zeit nahmen in den vergangenen Wochen jedoch die Voruntersuchungen und Auswertungen der Denkmal-Fachleute aus Celle in Anspruch, denn das Sanierungsvorhaben schließt einen Neuanstrich der von 1733 bis 1744 erbauten Kirche ein. Dann stand fest: Gifhorns Nicolai-Kirche wird wieder in einem rosa Farbton erstrahlen. Eine andere Farbgebung habe es an der Fassade auch früher nicht gegeben, fasste Nicolai-Bauausschussvorsitzender Stephan Babbick das Untersuchungsergebnis Ende September zusammen.

Ein erneuter Anstrich in einem rosa Farbton

Ein erneuter Anstrich der Kirchen in einem frischen rosa Farbton: Um sich einen Eindruck davon machen zu können, werden in den nächsten Tagen zwei großflächige Farbmuster an der Außenfassade des Kirchengebäudes angebracht – eine Farbtafel an der Sakristei-Seite, eine weitere an der zum Marktplatz hin gelegenen Fassade.

Hohe Kosten: 500 000 Euro kostet die umfangreiche Sanierung der Fassade der Gifhorner Nicolai-Kirche. Quelle: Uwe Stadtlich

An der zum Kirchgarten hin gelegenen Fassaden-Seite mit den Außenarbeiten starten: Gemeinde und das Amt für Kunst und Denkmalpflege haben diese Entscheidung ganz bewusst getroffen. Schließlich sollen im kommenden Monat im Bereich des Marktplatzes einige Weihnachtsmarkt-Buden aufgebaut werden. Die Sanierungsarbeiten hätten gestört.

Auch Sockel und Fundament werden auf Vordermann gebracht

Mit der zum Marktplatz hin gelegenen Fassade geht’s dann vermutlich erst im kommenden Jahr weiter. „Die Fertigstellung des Sanierungsprojekts hängt auch vom Wetter in den Wintermonaten ab“, hofft Babbick darauf, dass es keine langen Frostperioden gibt. Auf Vordermann gebracht werden auch Sockel und Fundament sowie die Sandstein-Einfassungen von Fenstern und Türen.

Löwenanteil der Kosten trägt die Landeskirche

Das Geld für die Sanierung kommt aus dem Topf der Landeskirche, 25 000 Euro gibt’s von der Kirchensynode. Die Sanierung der Seiten-Fassaden erfolgt in zwei Abschnitten, in einem dritten Abschnitt geht es um Ausbesserungsarbeiten am historischen Kirchturm.

Von Uwe Stadtlich