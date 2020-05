Deshalb hat Gifhorn eine neue Streuobstwiese

Gifhorn

Der Lions Club Gifhorn hat auch ein Herz für die Natur und einen grünen Daumen: Nach zahlreichen Pflanzaktionen im Landkreis Gifhorn war dieses Mal ein Areal im Stadtgebiet Gifhorn auserkoren. 50 Bäume wachsen nun auf dem Areal an der Benzstraße. „Hier waren viele Bäume vertrocknet“, erläutert Dietmar Korzekwa von den Lions. Deshalb suchten die Lions den Kontakt zur Stadt und planten das Umwelt-Projekt gemeinsam. „Bisher waren wir überwiegend an Flussläufen und Gräben an verschiedenen Stellen in der Stadt Gifhorn, in der Samtgemeinde Isenbüttel und in der Gemeinde Sassenburg tätig.“ Beispiele sind etwa Pflanzprojekte an der Aller, am Platendorfer Scheidegraben, der Vollbütteler Riede und anderen Gewässern, Böschungen und Grabenränder. Erlen, Eschen, Heistern und Schlehen seien gepflanzt worden.

50 Obstbäume – jeder darf pflücken

Im Stadtgebiet von Gifhorn sind bereits auf dem Gelände beim Kinderschutzbund Bäume und Sträucher von den Lions gepflanzt worden. Nun nahm der Club 2000 Euro in die Hand für die Streuobstwiese an der Benzstraße. 50 Obstbäume – darunter Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen – gehören dazu. Die im März geplante Pflanzaktion musste der Lions Club kurzfristig wegen Corona absagen. „Das sind sonst bei uns gesellige Veranstaltungen“, so die Lions-Vertreter Alexander Michel, Dr. Gerhard Riedel und Dietmar Korzekwa. Und Veranstaltungen, bei denen die Mitglieder tatkräftig mit anpacken. In diesem Fall sprang der städtische Bauhof in die Bresche und brachte die Bäume in die Erde. Inzwischen sind die Bäume gut angewachsen. Die Anlieger dürfen nun auf die ersten Früchte warten, die dann jeder pflücken darf. Mit einem Augenzwinkern ermunterte Bürgermeister Matthias Nerlich die Lions zu weiteren Aktionen: „Wir haben noch weitere Flächen im Blick für die Zeit nach Corona.“ Kostrewka reagieirte spontan: „Dann aber wieder mit eigener Muskelkraft.“

Von Andrea Posselt