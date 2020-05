Der neue Vorstand ist komplett

Gifhorn

Der Tierschutzverein Gifhorn hat einen neuen Vorstand. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurden die drei Kandidaten in die jeweiligen Ämter gewählt – in einer vom Corona-Virus geprägten Veranstaltung.

Plätze gab es für 48 Personen auf dem Gelände des Tierheims in Ribbesbüttel. Abgesteckt waren die mit Stangen und Flatterband. „Wir haben uns das vorher vom Landkreis genehmigen lassen“, erklärte Tierheimleiterin Stefanie Söchtig. Anders wäre die Versammlung aus Platzgründen auch nicht möglich gewesen. Laut Söchtig kamen dann 45 der rund 500 Mitglieder des Vereins – in etwa so viele wie auch sonst zu den Mitgliederversammlungen kommen. Und sie brachten die Aufgabe des Abends schnell über die Bühne. „Das hat keine halbe Stunde gedauert“, so die Tierheimleiterin.

Amtsniederlegung Ende Februar

Es galt, einen neuen Vorstand für den Verein zu finden. Das war notwendig geworden, nachdem Ende Februar die damalige Vorsitzende Gabriele Asseburg-Schwalki ihr Amt niedergelegt hatte – gemeinsam mit der damaligen Schriftführerin Carola Brinkmann. Konkrete Gründe hatte Asseburg-Schwalki für ihre Entscheidung nicht genannt, nur, dass eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit anderen Vorstandsmitgliedern nicht mehr möglich sei. Nachdem die für Ende März anberaumte Hauptversammlung des Tierschutzvereins der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, wurde der gestrige Dienstag für die außerordentliche Versammlung angesetzt.

In offener Wahl stimmten die Mitglieder dafür, Andrea Reichstein zur neuen Vorsitzenden zu wählen. Gabriele Schaepers ist neue stellvertretende Vorsitzende, Monika Brandes neue Schriftführerin. Zum Vorstand gehören außerdem Schriftführer Wolfgang Schaepers sowie die weitere stellvertretende Vorsitzende Iris Reifenrath-Rabe, die ihre Ämter im Rahmen der Vorstandsquerelen nicht zur Verfügung gestellt hatten. Da die – dringliche – Wahl eine außerordentliche außerhalb der satzungsgemäßen Vorstandswahlen war, steht für 2021 erneut eine komplette Vorstandswahl an.

Bereitschaft signalisiert

Da noch nicht feststeht, ob in diesem Jahr noch eine ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt werden kann, stand außerdem die Wahl von zwei Kassenprüfern für die nächste Amtszeit ab 2020 auf der Tagesordnung. Söntke Iken von der Samtgemeinde Meinersen und Andreas Betker von der Samtgemeinde Papenteich wurden vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung gewählt. Beide waren nicht anwesend, hatten aber im Vorfeld schriftlich erklärt, die Kassenprüfung im Falle einer Wahl zu übernehmen. Als Ersatzprüfer hat sich Stefan Prekale von der Samtgemeinde Isenbüttel schriftlich bereit erklärt.

Weitere Tagesordnungspunkte standen nicht an – auch nicht zum dringend erforderlichen Neubau des Ribbesbütteler Tierheims. „Darüber werden wir bei der nächsten ordentlichen Versammlung sprechen – jetzt müssen wir erst einmal abwarten, wann wir die abhalten dürfen“, sagte Stefanie Söchtig.

Von Thorsten Behrens