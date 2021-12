Landkreis Gifihorn

Manche Themen wie das Radfahren in der Fußgängerzone und die Zukunft des Mühlenmuseums sind auch in der zweiten Jahreshälfte noch aktuell. Aber auch der Einsatz zahlreicher Gifhorner für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands und die Wahl des neuen Landrats beherrschen die Schlagzeilen eine Weile – und natürlich Corona.

Juli

2. Juli: In Gifhorn gibt es die ersten E-Scooter. Der hochbegabte Ehraner Friedrich Wendt ist gerade mal acht Jahre alt und geht schon zum Gymnasium.

6. Juli: Die Polizei meldet immer wieder Katalysator-Diebstähle.

7. Juli: Die Fragebogenaktion der Stadt zum ganztägigen Radfahren in der Fußgängerzone floppt – es beteiligt sich bislang kaum jemand daran.

8. Juli: Der Landkreis hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 0. Bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen gibt es vier Verletzte: Als der Streifenwagen mit Martinshorn und Blaulicht von der Hindenburgstraße links auf die Allerstraße abbiegen wollte, stieß er mit einem Wagen zusammen, der von der Allerstraße geradeaus Richtung Stadthalle unterwegs war.

9. Juli: Gifhorns Badeseen schneiden im Qualitäts-Check des Gesundheitsamts alle gut bis sehr gut ab. Bei den Hausärzten melden sich kaum Impfwillige. In Isenbüttel startet das Projekt „Jugend hackt“. Ein Dieb hat aus 40 Autos Beute im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro gestohlen – jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

10. Juli: Bei einer fingierten Geldübergabe schnappt die Polizei einen Betrüger, der eine 53-Jährige mit esoterischen Heilsversprechungen geködert hatte. Zur Geldübergabe war der 25-jährige Ukrainer per E-Scooter gekommen.

12. Juli: In Lagesbüttel brennt ein Wohnhaus ab, zwei Menschen werden verletzt.

13. Juli: Der DRK-Blutspendedienst bittet dringend um Blutspenden – es gibt zu wenige davon.

14. Juli: Betriebe im Landkreis Gifhorn suchen händeringend nach Auszubildenden.

15. Juli: Dass mittlerweile so viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Gifhorn geimpft sind, ist nur ihrer hohen Eigeninitiative zu verdanken.

16. Juli: Bei Überflutungen im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen sterben mehr als 180 Menschen – auch in Gifhorn ist die Betroffenheit groß, es gibt zahlreiche Hilfsaktionen.

17. Juli: Die beste Abiturientin Niedersachsens kommt aus Gifhorn: Lara Geermann. Die Stadt Gifhorn entscheidet, in Vorleistung zu gehen und für 1,1 Millionen Euro Luftfilter für Schulen und Kitas zu kaufen.

20. Juli: Die ersten Helfer aus dem Landkreis fahren ins Flutgebiet.

22. Juli: Ein Geflüchteter (41) übergießt im Camp Lessien seine 24-jährige Ehefrau mit heißem Frittierfett. Die Realschule in Calberlah testet ihre im 3D-Drucker produzierten Virenfilter.

23. Juli: Gegen eine Arztpraxis im Landkreis wird ermittelt, weil Maser-Impfstoff durch Kochsalzlösung ersetzt wurde und Corona-Impfpässe sowie Maskenatteste gefälscht wurden. In Rötgesbüttel beschweren sich Nachbarn über den Lärm am Bahnhof – Dieselmotoren, Bremsgeräusche und ähnliches stören den Schlaf. Ein Gespräch zwischen Bahn, Gemeinde und Anliegern scheint ergebnisorientiert zu verlaufen. Im Wahlkampf kommt es zu ersten Attacken: Die SPD hat zu viele Plakate an den Laternen aufgehängt.

24. Juli: Im Ratsweinkeller gibt es für Kinder jetzt auch den Lolli-Test als Corona-Schnelltest.

27. Juli: Der Rühener Denis Ekarius hat mit einem Pilz ein neues Mittel zur Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner entwickelt, findet aber keine Firma, die das vermarktet. Grund: Das Mittel ist zu billig. In Gifhorn beginnt der Bau der Kita am Lehmweg. Interessenten an Gewerbefläche haben ein Problem – es steht keine Fläche zur Verfügung.

28. Juli: Käpt’n Muschelbart schippert mit einer Umweltmission über den Mittellandkanal. Der Brunnen vor dem Ceka-Kaufhaus plätschert nicht mehr – wegen Corona: Die Sitzgelegenheiten am Brunnen wurden bei schönem Wetter gerne als Treffpunkt genutzt. Und dann ließ er sich nicht mehr starten, ein Bauteil war defekt und konnte über Monate nicht geliefert werden.

29. Juli: Im Papenteich sterben auf einem Reiterhof acht Pferde an Botulismus wegen schlechter Heusilage. Real ist jetzt Kaufland, das Personal wurde komplett übernommen. Sozialverband und Mieterverein schlagen Alarm: Steigende Mieten werden auch im Landkreis zunehmend zum Armutsrisiko.

30. Juli: Der Landkreis startet eine mobile Impfkampagne, um die Impfquote zu steigern: Die Mobilen Impfteams fahren zu öffentlichen Orten wie Tankumsee, Bernsteinsee, Dorfgemeinschaftshäuser, Autohaus, Freibad. Die Zahl der Testzentren sinkt weiter, weil die Nachfrage nicht mehr da ist.

August

2. August: Der Soul-Sänger Moe Phönix stattet seiner Heimatstadt Gifhorn einen Besuch ab.

3. August: Der Fachkräftemangel in der Altenpflege wird immer mehr zum Problem.

4. August: Wieder ist der Sommer Baustellenzeit im Landkreis. Rund um Ribbesbüttel und Leiferde kommt es zum großen Umleitungschaos.

5. August: Der Kreistag stimmt nach langer Debatte dem Umbau der Kreisstraße 114 (Tangente) zu. Pferdebesitzer erheben schwere Vorwürfe gegen die Betreiber des Reitstalls im Papenteich, auf dem acht Pferde an Botulismus verstorben waren.

6. August: Vier Wochen sind die E-Scooter jetzt im Einsatz, und alle äußern sich positiv, sowohl Polizei als auch Betreiber sind zufrieden. Eine Einbrecherbande, die bundesweit 33 Einbrüche verübt haben soll, darunter einen mit einer Beute in Höhe von 30 000 Euro im September 2020 in Voitze, steht in Berlin vor dem Landgericht. Der Gifhorner Weihnachtsmarkt ist erneut abgesagt.

7. August: Die Tochter einer Helios-Patientin beschwert sich, weil sie erst verspätet über den Tod ihrer Mutter im Klinikum informiert worden war.

9. August: Bei einem Wohnhausbrand in Tappenbeck gibt es zwei Verletzte. Die Radtour des Gifhorners Robert Rosenfeldt nach Marokko endet mit einem Anschlag.

10. August: Am Rande des Hillerser Volksfestes wird ein 21-Jähriger bei einer Schlägerei schwer verletzt. Der Kreistag empfiehlt, vor einer Anschaffung zunächst die Luftfilter-Systeme für Schulen zu vergleichen und zu prüfen.

11. August: Der Glockenpalast gehört nun laut Horst Wrobel doch nicht zum Kaufpaket Mühlenmuseum.

12. August: Gifhorns Firmen fehlen 300 Azubis.

13. August: Die kostenlosen Corona-Schnelltests sollen abgeschafft werden. Was wird dann aus den ohnehin nur noch wenigen Testzentren im Landkreis?

14. August: Im Markenhochhaus bei VW gibt’s künftig keine VW-Currywurst mehr in der Kantine – die Entscheidung ruft auch in Gifhorn Reaktionen hervor. Niedersachsens bester Glaserlehrling ist Souleymane Ballo von Glasbau Lehner. Die Wesendorfer Ortsdurchfahrt wird wegen der Sanierung komplett gesperrt.

16. August: Die Heideblüte fällt in diesem Jahr nicht sehr üppig aus.

17. August: Prof. Dr. Dietmar Urbach hat mit seiner Langzeit-Studie zu Covid erste Ergebnisse zum Thema Impfreaktionen ermittelt. Die Taliban haben handstreichartig Afghanistan in ihre Macht gebracht. Die Bergfelderin Sibylle Schnehage, die sich seit Jahrzehnten in Afghanistan engagiert, hofft, dass ihr Hilfsprojekt dennoch weiter arbeiten kann. Der lang ersehnte Stundentakt des Erixx zwischen Uelzen und Braunschweig funktioniert überhaupt nicht – Personalmangel ist einer der Hauptgründe dafür.

18. August: Die AZ-Leser suchen gemeinsam mit dem Otter-Zentrum Namen für die beiden Fischotter-Babys, die im Mai geboren sind. Das „Altstattfest“ startet mit einem Riesenrad auf dem Schillerplatz.

19. August: Beim Auftakt zum Altstattfest ist die Stimmung gut, der Besuch könnte besser sein.

21. August: Bei Hahnenhorn reißen zwei Wölfe ein Kalb. Es gibt neue archäologische Erkenntnisse zur Sassenburg: Es wurden Holzteile aus der Zeit zwischen 957 und 999 entdeckt.

24. August: In Triangel ist jetzt endlich auch die Park-and-Ride-Anlage fertig, sodass der Bahnhof mit mehreren Monaten Verspätung eröffnet werden kann.

25. August: Der Landkreis Gifhorn ist bei der Quote der vollständig Geimpften mit unter 50 Prozent Schlusslicht in Niedersachsen. An der Realschule in Calberlah gibt es Experimente für die Internationale Raumstation ISS.

27. August: In Wahrenholz startet der Flexo-Bus, eine Mischung aus Linienbus und Taxi, für den Nordkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt erstmals wieder über 50. Die Bauarbeiten an der Sporthalle Flutmulde verzögern sich wegen Lieferengpässen.

31. August: Für die Briefwahl in Wesendorf und der Sassenburg wurden falsche Stimmzettel ausgegeben. Die BIG-Kandidaten werden dabei benachteiligt.

September

2. September: In Gifhorn wird über 3G diskutiert. Der Kletterturm am Tankumsee ist fast fertig, das Team wird schon trainiert.

3. September: Eltern kritisieren am ersten Schultag nach den Sommerferien die aktuellen Corona-Regeln für Schüler – geteilter Schulhof, Kohorten, Masken- und Testpflicht belasten den Schulalltag. Das neue Buch von Jürgen Gückel „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten“ über Fritz Hartjenstein aus Peine berührt auch den Landkreis Gifhorn: Sein deutscher Verteidiger, Heinz Siegmann, ist in der NS-Zeit in Gifhorn und Meinersen Jugendrichter am Amtsgericht gewesen.

4. September: Ein 83-Jähriger spricht einen Radfahrer an, der auf der falschen Fahrbahnseite der Herzog-Ernst-August-Straße unterwegs ist, und macht ihn auf diesen Fehler aufmerksam. Daraufhin schlug der Mann auf den Rentner ein und trat nach ihm, als der Senior zu Boden stürzte. Er ließ erst von dem Verletzten ab, als eine Zeugin einschritt. In Gifhorn gibt es zum dritten Mal das große AZ-Autokino.

7. September: Die Impfungen in den Schulen für Kinder über zwölf Jahren starten.

8. September: Die Stadt Gifhorn hat ihre Schulen und Kitas mit Luftfiltern ausgerüstet. Horst Wrobel überlegt es sich noch mal anders, nun sind auch Glockenpalast, Freiheitsglocke und Basilika im Kaufangebot an die Stadt enthalten.

11. September: Gifhorn erinnert sich an den islamistischen Anschlag am 11. September vor 20 Jahren auf das World Trade Center. Der Kletterturm am Tankumsee öffnet.

13. September: 300 Teilnehmer protestierten bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen. Auslöser ist die Maskenpflicht auch für Erst- und Zweitklässler. Im ersten Wahldurchgang bekommt keiner der Landratskandidaten eine absolute Mehrheit, Dr. Andreas Ebel (CDU) und Tobias Heilmann (SPD) müssen in die Stichwahl. Ebel hatte im ersten Wahlgang 33,9 Prozent der Stimmen, Heilmann 38,0 Prozent erhalten.

15. September: Edith Bischof aus Wesendorf bekommt den Niedersächsischen Staatspreis für ihr Projekt „Vorfahrt“ für langzeitarbeitslose Frauen: Die Busunternehmerin hatte damit Frauen Ausbildungen zur Berufskraftfahrerin ermöglicht.

16. September: In Wasbüttel brennt mitten in der Nacht ein Schuppen neben einem leerstehenden Haus ab, die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Gifhorn diskutiert über 2G, die Skepsis überwiegt.

17. September: In Osloß beginnt die Erschließung des Baugebiets Über dem Scharrbusch mit 70 Wohneinheiten.

19. September: Im Landkreis Gifhorn tritt die Corona-Warnstufe 1 in Kraft – die Sieben-Tage-Inzidenz liegt konstant über 50, die landesweite Intensivbettenbelegung bei mehr als 5 Prozent.

21. September: Gifhorns Feuerwehrchefs Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser und sein Stellvertreter Stefan Heinemann legen ihre Ämter nieder. Beide nennen berufliche Gründe als Auslöser für die Entscheidung, allerdings soll es im Hintergrund Konflikte gegeben haben. Der Weißstorchbetreuer Hans-Jürgen Behrmann berichtet von einem Rekordjahr: Noch nie waren so viele Nester besetzt, noch nie wurden so viele Jungvögel aufgezogen.

22. September: Die Erntebilanz für Getreide fällt mager aus. Die Maskenpflicht für Erst- und Zweitklässler wird vom Kultusministerium aufgehoben – Gifhorner Lehrer und Eltern sind erfreut.

23. September: In Meine kommt ein 16-Jähriger mit dem Trecker, aber ohne den dazugehörigen Führerschein zur Schule. Bei Wedelheine kommt es zu einem Unfall mit sechs Verletzten, drei von ihnen schwer. Die am 19. September in Kraft getretene Warnstufe 1 für den Landkreis Gifhorn wird nach einer aktualisierten Corona-Verordnung des Landes außer Kraft gesetzt.

24. September: Nachdem an etwa 40 E-Scootern der QR-Code zerstört worden war, hat Anbieter Bolt seine Flotte in Gifhorn reduziert.

25. September: Neuer Aufschwung für Fridays for Future: 200 Gifhorner beteiligen sich am Klimastreik.

27. September: Tobias Heilmann wird mit 64,1 Prozent der Stimmen zum neuen Landrat gewählt. Hubertus Heil zieht wieder mit einem Direktmandat in den neuen Bundestag ein.

28. September: Der Entschluss fällt: Die Stadt kauft das Mühlenmuseum. Über die Modalitäten und das künftige Konzept muss noch diskutiert werden. Das Land sagt 2,5 Millionen Euro Fördermittel für den Ausbau des Wittinger Hafens zu.

30. September: Der leitende Arzt des Gifhorner Impfzentrum Dr. Jörg Dreyer zieht nach Abwicklung des Impfzentrums Bilanz.

Oktober

1. Oktober: Polizeichef Thomas Bodendiek verlässt Gifhorn wieder.

4. Oktober: Henning Evers aus Hankensbüttel ist mit seinen 25 Jahren Deutschlands jüngster hauptamtlicher Bürgermeister.

5. Oktober: Die Aula der Realschule in Calberlah muss wegen Baumängeln gesperrt werden.

7. Oktober: Die ersten Stolpersteine sind in der Stadt verlegt.

11. Oktober: Der Landkreis hat mittlerweile 3000 Corona-Kontrollen bei Gewerbetreibenden vorgenommen. Dabei geht es – nicht zuletzt wegen sich ständig ändernden Verordnungen – vorrangig um Information. Nur Uneinsichtige werden auch bestraft.

12. Oktober: Die AZ erinnert an Kurt Lichtenstein, das erste Todesopfer der innerdeutschen Grenze. Vor genau 60 Jahren war der Journalist bei Zicherie erschossen worden. Mittlerweile sind für den Landkreis Gifhorn drei Wolfsrudel offiziell bestätigt.

13. Oktober: Das Gifhorner Amtsgericht wird nach einer anonymen Bombendrohung geräumt. Nach zwei Stunden gibt es Entwarnung.

16. Oktober: Im Haus Triangel tauchen die ersten Corona-Fälle in einem Alten- und Pflegeheim seit dem Frühjahr auf.

18. Oktober: Ein 56-Jähriger und sein Hund werden bei Bechtsbüttel von einem Zug erfasst und vor den Augen der Ehefrau getötet.

19. Oktober: In Kästorf werfen Unbekannte drei Katzenbabys einfach aus dem fahrenden Auto.

20. Oktober: Gifhorn hat landesweit mit 102,1 die zweithöchste Inzidenz. Es kommt vermehrt zu Impfdurchbrüchen in Alten- und Pflegeheimen, das Gesundheitsamt berichtet von leichteren Verläufen. Die Postbank am Bahnhof soll noch dieses Jahr schließen.

21. Oktober: Am Wasserturm kommt es zu einer Schießerei. Ein 47-Jähriger feuert mehrere Schüsse auf einen 45-Jährigen ab.

22. Oktober: Bromes Bürgermeister Gerhard Borchert kündigt seinen Rücktritt aus dem Rat an.

23. Oktober: Bei einem Unfall in Ahnsen stirbt ein 22-Jähriger.

25. Oktober: Am Laubberg kommt es zu einer Prügelei, sechs Männer sind beteiligt.

28. Oktober: Mittlerweile fehlt nicht nur Baumaterial, auch Winterreifen und Ersatzteile für Autowerkstätten werden knapp.

November:

1. November: Der Offroad-Park Wesendorf schließt – ein letztes Mal dürfen Offroad-Fans noch auf den Parcours.

3. November: Der neue Landrat Tobias Heilmann wird offiziell ins Amt eingeführt.

5. November: Isenbüttels Ortsdurchfahrt wird nach eineinhalb Jahren Vollsperrung frei gegeben. Die Zahl der Corona-Fälle verdoppelt sich innerhalb einer Woche. Trotzdem sollen am Wochenende Streetfood-Festival und verkaufsoffener Sonntag stattfinden.

9. November: Teja Schönberger hat den Heidekrug in Barwedel gekauft und will ihn spätestens im Frühjahr 2022 wieder eröffnen. Pachtinteressenten gibt es bereits.

10. November: Schreck im östlichen Landkreis: Kommt der ehemalige Truppenübungsplatz Lessien womöglich als Atommüll-Endlager in Frage?

12. November: Die Sieben-Tage-Inzidenz kratzt an der 200er Marke.

16. November: Am Arbeitsplatz gilt jetzt 3G. Gifhorns Wirtschaft reagiert mit gemischten Gefühlen.

18. November: Die Folgen von Long Covid schildern Angelika Braut und Randolf Moos, zwei Betroffene aus dem Landkreis Gifhorn.

19. November: Vor Gifhorns Gesundheitsamt stehen Menschen Schlange, um eine Booster-Impfung zu bekommen. Ein Bild, das sich bei den offenen Impfterminen im Landkreis Gifhorn immer wieder wiederholt. Und immer wieder müssen Menschen ungeimpft nach Hause gehen, weil nicht genügend Impfstoff da ist.

24. November: Die Postbankfiliale am Bahnhof schließt – und die Postfiliale anders als angekündigt gleich mit. Postkunden werden per Aushang informiert, dass sie ihre Postgeschäfte nun in der neuen Filiale an der Fallerslebener Straße erledigen müssen.

25. November: Wegen Einführung der 3G-Regel in vielen Bereichen des Lebens inklusive am Arbeitsplatz gibt es riesigen Andrang an den letzten noch verbliebenen Testzentren. Erst nach und nach öffnen wieder neue Testzentren.

Dezember

1. Dezember: Ab sofort gilt Warnstufe 2 mit 2G plus. Die Stadt möchte Gifhorn zum Hochschulstandort für Chiropraktoren machen.

2. Dezember: Allmählich fährt die Infrastruktur wieder hoch, was Testzentren angeht, aber es gibt einen Personalengpass und auch nicht genügend Tests.

3. Dezember: Sturmtief Daniel tötet im Landkreis Gifhorn einen 63-Jährigen: Ein Baum kippt auf das Stoffdach seines Cabrios und erschlägt den Mann, dessen Sohn auf dem Beifahrersitz nur leicht verletzt wird.

4. Dezember: Die Kreisverwaltung denkt darüber nach, wie sie vermehrt Impfangebote schaffen kann – aktuell sind die Mobilen Impfteams nahezu täglich im Landkreis im Einsatz. Die Stadt beendet den Advent auf dem Marktplatz (ringsum hatten die Weihnachtsmärkte bereits geschlossen).

6. Dezember: Die Landwirte starten wieder ihre Weihnachtstrecker-Lichterfahrten. An der BBS I gibt es den ersten privat organisierten Impftermin zum Boostern.

7. Dezember: Hubertus Heil bleibt auch in der neuen Regierung Arbeits- und Sozialminister.

8. Dezember: Das Verfahren gegen den ehemaligen Calberlaher Bürgermeister Jochen Gese – angeklagt wegen 17 Fällen von Untreue – wird eingestellt, vorausgesetzt, Gese zahlt die zu viel ausgezahlte Aufwandsentschädigung zurück. Nachdem sich bei der Bürgerbefragen eine knappe Mehrheit für die ganztägige Freigabe der Fußgängerzone für Radfahrer ausgesprochen hatte, ist sich die Politik nicht mehr so sicher – der Stadtplanungsausschuss spricht sich dagegen aus.

9. Dezember: 40 Prozent der Neuinfektionen im Landkreis Gifhorn sind Impfdurchbrüche. Hauptinfektionsquelle sind private Treffen. Ummern soll einen kleinen, genossenschaftlich organisierten Dorfladen bekommen.

10. Dezember: Eine Folge von Corona: Die Stadtfeuerwehr Gifhorns verliert aktive Mitglieder.

11. Dezember: Calberlaher Realschüler interviewen den deutschen Astronauten Matthias Maurer, der gerade auf der Raumstation ISS unterwegs ist. Die Gifhorner Kirchen planen ihre Weihnachtsgottesdienste um – wo immer es geht, soll draußen und nur mit einer begrenzten Anzahl von Menschen gefeiert werden.

13. Dezember: Ein 28-Jähriger stiehlt in dem Altenheim, in dem er arbeitet, 7610 Euro von den Bewohnern, um seine Drogensucht zu finanzieren. Gifhorns Amtsgericht verurteilt ihn zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung.

14. Dezember: Im Einzelhandel gilt 2G für alle Geschäfte, die nicht nur Waren für den täglichen Bedarf anbieten. Das bedeutet einen erheblichen Kontrollaufwand. Wie in Nachbarstädten schon geschehen, soll eine Bändchen-Lösung her: Einmal die Nachweise über Impfung oder Genesung vorlegen und dafür ein farbiges Bändchen fürs Handgelenk bekommen, mit dessen Hilfe alle Einzelhändler über den Status des Trägers informiert sind. Drei Tage später ist 2G im Handel schon wieder kein Thema mehr. Die beiden Fischotter-Babys im Otter-Zentrum Hankensbüttel heißen Lotte und Tilda – die AZ-Leser waren an der Namensfindung maßgeblich beteiligt.

17. Dezember: Oliver Meyer wird neuer Polizei-Chef. Die AZ will mal nicht mehr über die Kinder und ihre Probleme in der Corona-Pandemie reden, sondern mit den Kindern direkt Kontakt aufnehmen. Sie startet die Aktion „Kinder, wie geht’s euch eigentlich?“.

18. Dezember: Das Land hat von Montag, 20. Dezember, an die Präsenzpflicht an Schulen aufgehoben. Das stößt ob der Kurzfristigkeit bei vielen Schulleitern im Landkreis auf Kritik.

20. Dezember: Die Weihnachtstrecker sind wieder unterwegs – in Kästorf und Rühen.

21. Dezember: Beim Montagsspaziergang sind etwa 400 Gegner der Corona-Maßnahmen in Gifhorn unterwegs, das Bündnis Bunt statt Braun startet eine Gegen-Demo. Gifhorns Einzelhandel hofft auf ein starkes Finale im Weihnachtsgeschäft – bislang lief es eher durchwachsen.

22. Dezember: Die Okerbrücke in Meinersen wird frei gegeben – nach zwei Jahren Sanierungsarbeiten unter Vollsperrung.

23. Dezember: Bei einem Unfall bei Wesendorf werden fünf Menschen verletzt. Die Kreisverwaltung sucht einen festen Standort für Corona-Impfungen.

24. Dezember: Nach dem Montagsspaziergang hagelt es Kritik an Polizei und Stadtverwaltung. In der Gifhorner Brahmsstraße brennt ein Einfamilienhaus. Und die Adenbütteler Helferin Tina Krahmann-Meinecke fährt nach wie vor jedes Wochenende zum Helfen ins Ahrtal. Auch Weihnachten.

27. Dezember: Jennifer Zauter aus Gifhorn beteiligt sich an der Verfassungsbeschwerde wegen des unzureichenden Klimapakets gegen das Land. Und um das frühere Erdbeerfeld am I. Koppelweg gibt es Streit zwischen Stadt und Eigentümer.

28. Dezember: Wieder findet ein Montagsspaziergang statt, dieses Mal sind 640 Teilnehmende dabei. In der Braunschweiger Straße soll ein Tupperware-Laden eröffnen.

29. Dezember: Das Mühlenmuseum gehört vom 1. Januar an der Stadt – und dann? Bei den Mädchen ist nach mehreren Jahren auf Platz 1 Emma nicht mehr der beliebteste Vorname. In Wittingen steht das Bockbierfest auf der Kippe.

30. Dezember: Oliver Meyer wird neuer Chef der Gifhorner Polizei. Er kennt sich schon bestens aus, denn er ist nicht zum ersten Mal in Gifhorn. Die Corona-Regeln für Silvester lassen keine großen Partys zu. Und mittlerweile sind zwar viele Kitas erweitert oder neu gebaut, aber damit ist noch kein Personal da.

