Landkreis Gifhorn

Fast wirkt es im Rückblick so, als wäre Corona das einige wichtige Thema in diesem zurückliegenden Jahr gewesen. Mit Sicherheit war es das beherrschende Thema, hatte es doch für den Alltag eines jeden Konsequenzen. Aber da war noch mehr: Schneechaos im Februar, das Pilotprojekt Radeln in Gifhorns Fußgängerzone, der Einzug der E-Scooter in die Stadt, die Wahl eines neuen Landrats, um nur einige zu nennen. Welche Schlagzeilen haben uns bewegt? Die AZ erinnert.

Januar

6. Januar: Im Landkreis Gifhorn starten die mobilen Impfteams, um die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen gegen Corona zu impfen. Gleich einen Tag später berichtet die AZ von sieben Corona-Todesfällen innerhalb eines Tages.

8. Januar: Die AZ berichtet, dass die ARD-Erfolgsserie „Babylon-Berlin“ einen direkten Bezug zu Gifhorn hat. Der Boxer Rukeli Trollmann aus Gifhorn taucht in der Serie um den Berliner Kriminalkommissar Gereon Rath aus den 1920er Jahren auf.

11. Januar: Der Landkreis reißt einen traurigen Rekord: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 258,3 hat er niedersachsenweit den höchsten Wert. Die Kreisverwaltung führt mit Start am 12. Januar eine Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr ein.

15. Januar: Das BSK ist sauer auf den Pächter des BSK-Saals: Werner Beilke hatte angekündigt, den Saal an den Life-Coach Damian Richter unterzuvermieten.

21. Januar: Der Landkreis vermittelt Telefonfreunde gegen die Corona-Einsamkeit. Polizei und Ordnungsamt melden zehn Verstöße pro Nacht gegen die Ausgangssperre.

29. Januar: Ein 16-jähriger Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule kriegt mächtig Stress. Er hatte eine Unterrichtsstunde live im Internet gestreamt. Der Vorfall macht bundesweit Schlagzeilen. Gifhorn versinkt allmählich im Schnee-Chaos.

Februar

3. Februar: Vor dem Amtsgericht wird der 22-Jährige verurteilt, der im September 2020 mit einem Polen-Böller einen Streifenwagen der Gifhorner Polizei beschädigt und einen Beamten verletzt hatte. Der 22-Jährige stand bei seinem Anschlag unter Drogen und war mit 2,75 Promille stark alkoholisiert. Er erhält die Auflage, eine Sucht-Therapie zu machen, andernfalls muss er ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis.

5. Februar: Seershäuser Eltern suchen 45 Minuten lang ihre wie vom Erdboden verschwundenen Grundschul-Kinder: Der Schulbus war mit einer Panne liegengeblieben.

9. Februar: Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 50. Wegen des Schnees fahren weder Busse noch Bahnen, der Unterricht fällt mehrere Tage aus. Weder Post noch Müllabfuhr kommen durch.

11. Februar: Das Impfzentrum in der Stadthalle nimmt seinen Betrieb auf. In Flettmar wird ein Wolf direkt am Dorfrand gesichtet.

Zur Galerie Das Impfen gegen Corona beginnt, Gifhorn bekommt eine nächtliche Ausgangssperre, und es gibt ein paar spektakuläre Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Nicht zu vergessen der viele Schnee. Das waren die ersten drei Monate.

16. Februar: Michael Krüger rettet die Hündin Emma aus der eiskalten Ise. Das Tier war auf dem dünnen Eis eingebrochen.

17. Februar: Weil er ein illegales Autorennen bei Wasbüttel fuhr, wurde ein 24-Jähriger zu einer Geldstrafe von 1600 Euro und dem Entzug des Führerscheins verurteilt. Am Tod des zweiten Beteiligten, eines 38-jährigen Ferrari-Fahrers, gab das Amtsgericht Gifhorn dem Mann keine Mitschuld.

19. Februar: Die Störche Fridolin und Mai sind wieder in Leiferde.

22. Februar: In Barwedel startet Lars Meinecke einen Kuh-Lehrpfad, am Bernsteinsee gibt’s jetzt Wohnmobil-Dinner.

25. Februar: Tappenbeck hat die Zusage: Der Bund zahlt 5,6 Millionen Euro für den Neubau der Sportanlagen. Sein ursprüngliches Angebot waren 790 000 Euro gewesen.

März

1. März: Die Polizei wird von Nachbarn alarmiert, dass sich in einer Wohnung mehr Menschen aufhalten als wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen erlaubt – Beamte lösen einen Kindergeburtstag auf. Der Streit um die Siedlung am Bernsteinsee geht in eine neue Phase: Bewohner klagen vor dem Verwaltungsgericht gegen Landkreis und Gemeinde – es geht um das Verbot des Dauerwohnens, die beiden Kläger wollen ihre Wochenendhäuser ausbauen.

2. März: Spargel-Fans müssen sich noch eine Weile gedulden. Wegen der lang anhaltenden tiefen Minusgrade lässt das Kaisergemüse auf sich warten. Ein Rentner wird am Telefon um 42 000 Euro betrogen. Der 78-Jährige hatte einer falschen Sparkassen-Mitarbeiterin am Telefon Zugangsdaten für sein Konto verraten.

3. März: Corona, Corona, Corona: Auch die Chöre sind betroffen. 60 Chöre im Landkreis Gifhorn müssen wegen der Pandemie schweigen, Gesang in der Öffentlichkeit ist nicht erlaubt.

6. März: Die CDU-Fraktion im Stadtrat will die Fußgängerzone umkrempeln. Eine Idee: die Freigabe für Radfahrer. In Meine blitzt die Polizei einen Autofahrer, der mit Tempo 133 durch den Ort rast. Und der Landkreis sucht Personal für den Kletterturm am Tankumsee – es ist also Bewegung in die Geschichte gekommen.

8. März: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist auf 38,5 gesunken. Die zehnjährige Henriette aus Wahrenholz tritt bei der SAT.1-Musik-Show The Voice Kids auf.

9. März: Das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde meldet eine Rekordzahl an geretteten und gepflegten Tieren – 3939 Tiere, darunter viele hungernde Singvögel, die keine Insekten mehr fanden, Weißstörche, die auf Mülldeponien Plastik gefressen hatten, Reptilien und Vogelspinnen, wurden umsorgt. Ein Elfjähriger stibitzte auf der Braunschweiger Straße einen Sharan – dessen Besitzer hatte den Wagen unverschlossen stehen lassen, um schnell am Imbiss sein Essen abzuholen – und baute damit einen Unfall.

10. März: Vier Schülerinnen der BBS I starten eine Kontaktbörse für Brieffreundschaften, um die Corona-Einsamkeit zu vertreiben.

11. März: Vor genau einem Jahr wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Gifhorn gemeldet.

12. März: Der Wasserverband baut von Schönewörde bis in den Dragen eine Trinkwasserleitung, um die Versorgung der Bevölkerung im Südkreis auch in Dürrejahren sicherzustellen.

13. März: Die Hausärzte stehen parat: Sie wollen endlich mit dem Impfen loslegen.

16. März: Gegen den Calberlaher Ex-Bürgermeister Jochen Gese wurde Anklage erhoben wegen des Verdachts der Untreue. Er soll in 17 Fällen ungerechtfertigt doppelte Aufwandsentschädigung erhalten haben.

17. März: Der Postbote, der zwischen März und Dezember 2019 Pakete geöffnet und Handys, Tablets, Goldbarren und Münzen im Gesamtwert von 85 000 Euro gestohlen hatte, wird zu zwei Jahre Haft, zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt. Er hatte mit dem Geld seine Spielsucht finanziert, sagte aber vor Gericht aus, er sei erleichtert, endlich erwischt worden zu sein. Wegen Corona müssen die beiden großen Kirchen Konfirmation und Erstkommunion verschieben.

18. März: Gifhorn wartet nach wie vor auf ein Corona-Schnelltestzentrum – zwischen Stadt und Landkreis entsteht ein Streit um Zuständigkeiten, Erste Stadträtin Kerstin Meyer erklärt ihren Rücktritt aus dem Corona-Krisenstab. Die Stadt hatte den Ratsweinkeller bereits umgebaut, der Landkreis wollte lieber ein Drive-In auf dem Schützenplatz. Gifhorn bekommt im Fahrrad-Klimatest des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) schon wieder eine schlechte Note: eine 4,33.

22. März: Eine Gifhornerin organisiert die erste Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Gifhorn. Es geht ihr vor allem um die Einschränkungen für die Gastronomie. Etwa 200 Teilnehmende sind dabei.

24. März: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt den dritten Tag in Folge über 100 – der Landkreis Gifhorn wird zur Hochinzidenz-Kommune mit stärkeren Einschränkungen. Schulen und Kitas gehen am 26. März erneut in den Lockdown, es gibt nur noch Notbetreuung. Das Testzentrum der Dachstiftung Diakonie im Georgshof startet als erstes Schnelltestzentrum im Landkreis.

25. März: Margot Käßmann besucht die Corona-Sänger in der Glaserstraße, die sich seit genau einem Jahr Abend für Abend auf der Straße treffen, um gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen.

26. März: 500 Abiturienten im Landkreis Gifhorn bereiten sich auf ein Corona-Abitur vor.

27. März: Bei Conti-Teves gibt es einen Warnstreik, Mitarbeiter machen sich für den Standort-Erhalt stark.

April

3. April: Helios meldet deutlich weniger Geburten als in den Vorjahren für das erste Quartal des Jahres. Es gilt wieder eine Ausgangssperre – der Landkreis Gifhorn hat den Schwellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 150 überschritten.

6. April: Im Land Niedersachsen gibt es die Möglichkeit, sich als Modellregion zu bewerben, um lokale Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu erwirken. Die Bewerbung Gifhorns wird allerdings abgelehnt. Erneut bieten die Kirchengemeinden Ostergottesdienste im Corona-Modus an. Nach etlichem Hin und Her ist jetzt auch das Corona-Testzentrum im Ratsweinkeller in Betrieb.

7. April: In Brome soll ein Bürgerbegehren dafür sorgen, dass die OHE-Trasse nicht an die Anlieger verkauft, sondern als Draisinen-Strecke genutzt wird.

8. April: Aus dem Landkreis Gifhorn wird vor dem Verwaltungsgericht gegen die Ausgangssperre geklagt. Die Anzeige eines Mannes, der trotz einer COPD-Vorerkrankung mit AstraZeneca geimpft wurde, schlägt hohe Wellen – der leitende Impfarzt Dr. Jörg Dreyer stellt allerdings klar, dass lediglich eine Heparin-induzierte-Thrombopenie oder eine Sinusvenenthrombose in der Vorgeschichte den Ausschluss der Verwendung von AstraZeneca bedeuten.

10. April: Die beiden Männer, die im November 2018 den Geldautomaten der Postbank und danach deutschlandweit 16 Geldautomaten in acht Bundesländern gesprengt haben, werden vom Landgericht Braunschweig zu je neun Jahren Haft verurteilt.

13. April: Die Stadt Gifhorn fragt die Bürger nach ihrer Meinung zum Radfahren in der Fußgängerzone rund um die Uhr. Das Verwaltungsgericht bestätigt die Ausgangssperre im Landkreis Gifhorn – es sei ausreichend dargelegt worden, dass keine anderen Maßnahmen gegen die Ansteckung im häuslichen Umfeld möglich seien.

14. April: Die Hausärzte berichten, dass es im Landkreis Gifhorn kaum Grippe-Fälle gab. In Firmen und an Schulen sind jetzt pro Woche zwei Schnelltests erforderlich.

16. April: Der Landkreis verlängert die Ausgangssperre.

17. April: Impftermine in der Stadthalle verfallen in großem Stil – Menschen lassen sich lieber bei ihren Hausärzten impfen, können die übers Landesgesundheitsamt vereinbarten Termine im Impfzentrum aber aus technischen Gründen nicht stornieren. Mit Kerzen in den Fenstern gedenken die Gifhorner der Corona-Toten. Das Bromer Bürgerbegehren gegen den Verkauf der OHE-Trasse scheitert aus formalen Gründen. In Corona-Zeiten boomen die Hofläden.

18. April: Die Wahrenholzerin Henriette steht im Finale der SAT.1-Musikshow The Voice Kids.

20. April: Anders als vielleicht vermutet bilden Firmen auch in Corona-Zeiten weiter aus – einige sogar mehr als vorher.

21. April: Gifhorns Jugendliche wünschen sich einen Dirt-Park.

22. April: Seit einem Monat sind die Blitzer an der Christinenstift-Kreuzung scharf geschaltet. Knapp 900 Verstöße wurden in der Zeit registriert, sowohl Rotlicht- als auch Tempo-Sünder sind dabei. Bei erlaubtem Tempo 50 misst der Blitzer in einem Fall 104 Stundenkilometer.

23. April: Auch in diesem Jahr sagen USK, BSK und Stadt das Schützenfest ab. Zum Tag des Buches gewährt die Autorin Sabrina Janesch aus dem Landkreis Gifhorn einen Einblick in ihre Autorenwerkstatt.

24. April: Das Voice-Kids-Finale steigt. Wahrenholz drückt Henriette die Daumen.

26. April: Dabeisein ist alles – Henriette gewinnt zwar nicht, erzählt aber trotzdem voller Begeisterung über besondere Momente für ihr Leben. Die Sonntags-Premiere im Impfzentrum wird gut angenommen.

28. April: Jetzt ist es offiziell: Aus Real wird Kaufland.

29. April: Sybille Schnehage aus Bergfeld hat endlich ihren Reisepass wieder, es gibt keine Sperre mehr für Afghanistan-Reisen. Der autonom fahrende IAV-Minibus kehrt in die Hafencity nach Hamburg zurück – dort fährt er jetzt auf einer längeren Strecke und in höherem Tempo.

30. April: Ein Hundehasser legt Nagel-Köder in Kästorf aus. Am Bernsteinsee startet die neue Wasserski-Saison.

Mai:

3. Mai: Der Rapper MC Fitti startet ein neues Projekt mit BossHoss. Der Seershäuser Ralf Borsum stellt Dünge-Pellets aus Schafwolle her.

4. Mai: Gudrun Wolpers, die im Empatica-Seniorenheim in Osloß lebt, steckt zum vierten Mal in Quarantäne in ihrem Zimmer – dabei ist sie vollständig geimpft. Ein Mitarbeiter war positiv auf Corona getestet worden.

5. Mai: Es gibt den ersten Spargel zum Selberstechen – wie bei den Erdbeeren auch, beginnt die Saison extrem spät.

Zur Galerie Von explosiv bis amüsant reicht die Auswahl der Ereignisse zwischen April und Juni 2021: Der Fahrkartenautomat auf dem Rötgesbütteler Bahnhof wurde gesprengt, ein Elsterbaby sorgt für Erheiterung. Emotional geht’s in Wahrenholz zu, als die Gewinner der Postcode-Lotterie benachrichtigt werden. Die Bilder des Quartals.

8. Mai: Gastronomen stehen vor der Frage: öffnen oder nicht? Zwar dürfte die Außengastronomie Gäste mit negativem Coronatest bewirten, aber da die Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 100 ist – und ab 100 die nächste Schließung droht –, halten sich die Gastronomen lieber zurück.

11. Mai: Der Wochenmarkt ist eines der letzten Refugien, wo Bargeld erforderlich ist.

12. Mai: In Rötgesbüttel klauen Unbekannte die Geldkassette aus dem Fahrkartenautomaten auf dem Bahnhof.

14. Mai: Rektoren aus dem Landkreis Gifhorn schreiben einen offenen Brief ans Kultusministerium: Wenn die Schulen offen bleiben sollen, müssen Lehrkräfte zügig ein Impfangebot bekommen. Der Impfstart wurde für sie soeben auf Anfang Juni verschoben, weil kein Impfstoff vorhanden ist.

15. Mai: Die Wirtschaft nutzt das Instrument der Kurzarbeit – bis zu 7 000 Beschäftigte aus 818 Betrieben waren seit Ausbruch der Pandemie zeitweilig in Kurzarbeit. Die Agentur für Arbeit stellt dabei einen direkten Zusammenhang zwischen Lockdowns und einer Zunahme der Kurzarbeit im Landkreis Gifhorn fest. Handwerk, Gesundheit, Erziehung und Lebensmittel sind demnach die Branchen gewesen, die am wenigsten betroffen waren.

18. Mai: Das Bauhandwerk hat zwar volle Auftragsbücher, aber kein Material: Der Holzmarkt ist leer gekauft.

21. Mai: Zum ersten Mal wird über einen großen Gebäudetausch der Schulen in Gifhorn diskutiert: Die Freiherr-vom-Stein-Schule soll zur Grundschule werden, die Hauptschule zieht dafür in die ehemalige Fritz-Reuter-Realschule.

22. Mai: Horst Wrobel hatte der Stadt Leipzig vor zwei Jahren die Freiheitsglocke als Geschenk angeboten – aber Leipzig will sie nicht. Der 86-jährige Gifhorner ist enttäuscht. Die Folgen des Klimawandels auf den Landkreis Gifhorn könnten verheerend werden – wegen trockener Böden droht der Landwirtschaft im Nordkreis das Aus, der Wald müsste für die Zukunft komplett umgestaltet werden. Auf dem unbeschrankten Bahnübergang zwischen Knesebeck und Eutzen kollidiert ein Erixx-Zug mit dem Wagen eines 60-jährigen Knesebeckers, der Mann stirbt.

25. Mai: Im Boldecker Land wird die Debatte um fehlende Kita-Plätze immer emotionaler. Kinder und Eltern sorgen mit Kreide für einen bunten Protest auf der Fläche vor dem Rathaus in Weyhausen.

26. Mai: Auch in Meine geht’s um Kindergarten-Plätze, hier diskutiert die Politik ebenfalls um die Standort-Frage. Neubau in Meine oder Anbau in Bechtsbüttel?

27. Mai: Der Aussichtsturm auf dem Katzenberg verfällt zusehends.

28. Mai: Das Altstadtfest wird endgültig abgesagt – wegen Corona. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Neudorf-Platendorf steht vor der Pleite: Ihr gehört eine Friedhofsfläche am Neubaugebiet Hohes Feld in Gifhorn, die Kirche soll an den Erschließungsbeiträgen beteiligt werden.

31. Mai: In Gifhorns Fußgängerzone muss keine Maske mehr getragen werden. In Wasbüttel brennt in der Nacht ein Pferdestall mit Strohlager.

Juni

1. Juni: In Wahrenholz wird eine alte Scheune zur Tagespflege mit Charme. Paketboten berichten von ihrem Corona-Alltag: In Zeiten des Lockdowns müssen sie sogar Möbel transportieren.

2. Juni: Die sechsmonatige Testphase fürs Radfahren in der Fußgängerzone rund um die Uhr startet. Im Maislabyrinth in Höfen wird ein neuer Trend zelebriert: Zelten auf dem Autodach.

3. Juni: Als erstes Freibad im Landkreis öffnet das Edesbütteler Bad. Die Materialnot in der Baubranche wird immer drückender, die Kosten steigen, Zeitpläne verschieben sich, es droht Kurzarbeit trotz voller Auftragsbücher.

4. Juni: Fürs Einkaufen ist jetzt kein negativer Corona-Test mehr erforderlich. Das Land sagt 570 000 Euro für den Ausbau der Grundschule Leiferde zur Ganztagsschule zu.

5. Juni: Die Impfpriorisierung wird aufgehoben – aber es gibt keinen Impfstoff. Die DLRG am Tankumsee bekommt ein neues Rettungsboot. Das Gifhorner Schützenfest soll ein zweites Mal digital stattfinden.

7. Juni: Der BUND plant eine Fahrrad-Demo gegen den Weiterbau der A39 und will dazu auch über die Autobahn radeln. Das wird gerichtlich verboten. In Neudorf-Platendorf eröffnet das Moormuseum.

8. Juni: Bei Familie Dürheide in Barwedel sorgt das lustige Elsternbaby Alice für Lacher – es liebt vor allem Handys.

9. Juni: Der Wittinger Hafen soll zum Güterverkehrszentrum ausgebaut werden, das Land fördert das Projekt. In Gifhorn sollen auch Stolpersteine verlegt werden zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus.

10. Juni: Die Erdbeer-Saison startet. In den Schulen findet wieder Präsenzunterricht statt.

11. Juni: Im Landkreis Gifhorn fehlen immer mehr Hausärzte. Lehrer aus dem Landkreis fordern in einem Wutbrief ans Kultusministerium Impfungen. Wahrenholz gewinnt bei der Deutschen Postcode-Lotterie 1,4 Millionen Euro.

12. Juni: In zwei Tagen soll’s die ersten digitalen Impfpässe geben – aber noch sind viele Fragen offen.

14. Juni: Der Glücksbote ist in Wahrenholz unterwegs und verteilt die 1,4 Millionen Euro der Deutschen Postcode-Lotterie. Es gibt manche emotionale Momente. Bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle fuhr ein Gifhorner einem 32-jährigen Polizisten über den Fuß. Als er in seiner Wohnung aufgespürt wurde, verletzte er auch noch einen 28-jährigen Beamten. Er war deutlich alkoholisiert.

15. Juni: Große Pläne für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis: Busse sollen im Stundentakt verkehren, es soll Wochenend-Linien geben und einen Flexbus im Nordkreis. Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen und das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie vermessen Deutschland neu – einer von 250 Messpunkten ist in Leiferde.

17. Juni: Das digitale Schützenfest beginnt. Am Ribbesbütteler Weg rettet sich ein Bewohner mit schweren Verletzungen aus seinem brennenden Haus. Die Zugbegleiterin Claudia Menges aus Isenbüttel wird vom Unternehmen Metronom zur Eisenbahnerin mit Herz des Jahres 2021 ernannt. Sie hatte nach einem Zugausfall im August 2020 zwei Fahrgäste tief in der Nacht mit ihrem Privatauto nach Hause gefahren. Der Landrat Dr. Andreas Ebel stellt gemeinsam mit Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich und Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff ein neues Konzept für die Kreisstraße 114 vor, vorgesehen ist unter anderem der Umbau mehrerer Einmündungen zu Kreiseln, eine zusätzliche Ampel und eine dritte Fahrspur zwischen Moorstraße und Tankumsee-Kreuzung.

18. Juni: Gifhorn stöhnt über die erste echte Hitzewelle des Jahres mit weit mehr als 30 Grad im Schatten. In Isenbüttel diskutiert die Politik erneut über die Entlastungsstraße Försterkamp.

19. Juni: Einlassstopp in den Freibädern: Alle wollen bei der Hitze ins Wasser, aber wegen Corona darf nur eine bestimmte Anzahl von Gästen rein. Am Tankumsee hat der Bau des Kletterturms begonnen.

21. Juni: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter 10, es gibt wieder Lockerungen beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen, in Gastronomie und Tourismus sowie bei der Maskenpflicht.

22. Juni: Die ersten Testzentren kündigen die Schließung an – es gibt keine Nachfrage mehr. Eine Angestellte eines Drogeriemarkts in der Gifhorner Innenstadt hat eine Geldbörse mit 800 Euro gefunden, behält den Fund aber für sich. Rune Niebuhr aus Meinersen hat sich mit 24 Jahren schon den Titel „Meisterkoch“ erarbeitet.

23. Juni: Die Konditionen zum Kauf des Mühlenmuseums durch die Stadt werden intensiv beraten.

24. Juni: Großeinsatz in Ehra-Lessien: Die Polizei durchsucht vier Grundstücke nach Waffen. Gute Nachricht für den Landkreis: Es gibt mehr Impfstoff. Die Grußendorfer Angler Kai Behme und Niclas Benna rufen zur Aktion Catch&Clean auf, die niedersachsenweit Nachahmer findet: Angeln und Müll sammeln in der Natur.

25. Juni: Dachstuhlbrand am Tankumsee: Der Verkehr bremst die Feuerwehr auf dem Weg ins Wohngebiet ab.

28. Juni: Auf der Braunschweiger Straße kommt es zu einer Massenschlägerei vor einem Imbiss: 30 Menschen geraten aneinander, teilweise mit hölzernen Schlagstöcken bewaffnet. Die Polizei hat zunächst Mühe, die Lage unter Kontrolle zu bekommen.

29. Juni: Die Stadt Gifhorn richtet einen Fachausschuss ein, der sich ausschließlich mit dem Kauf des Mühlenmuseums befasst und öffentlich tagt.

Von Christina Rudert