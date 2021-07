Der Rapper Moe Phoenix kommt nach Gifhorn

Gifhorn

Er ist Gifhorner und eigentlich nur auf Verwandtenbesuch: Am Samstag, 31. Juli, ist der R’n’B-Sänger und Rapper Moe Phoenix hier und stattet dem Alkarim-Markt in der Borsigstraße einen Besuch ab. Das ist so eine Art Verwandtenbesuch, denn Marktinhaber Ahmad Chaouki ist der Vater von Moe Phoenix, der eigentlich Mohamed Chaouki heißt. Und Papa Chaouki lädt alle Fans von Moe ein. Um 14 Uhr kommt der Rapper und ist schätzungsweise eineinhalb Stunden im Markt für Fotos, Gespräche, Autogramme. „Je nachdem, wie voll es wird“, sagt Irfan Potur, der den Besuch managt.

Seit 2009 ist Phoenix, der sich anfangs noch Moé nannte, musikalisch aktiv, 2016 erschien seine erste eigene Single. Für den ebenfalls mit KC Rebell aufgenommenen Hit „iPhone 17“ erhielt Phoenix die erste goldene Schallplatte. Sein Debütalbum Noa, benannt nach seinem Sohn, erschien im April 2018 und wurde wegen der sehr emotionalen Texte gelobt. Mit dem Album „Emoetion“ ging Moe Phoenix 2019 auf seine erste Deutschland-Tournee.

„Bist du real“ gehörte zu den meistgeklickten Rap-Songs Deutschlands

Kommt in den Alkarim-Markt: Moe Phoenix besucht Gifhorn. Quelle: privat

„Check ich nicht“, „Aicha“, „Mama und Baba“, „Chill mal dein Leben“, „Ohne dich“: Lauter Songs, die den 36-jährigen Moe Phoenix berühmt gemacht haben. „Die sind im Internet millionenfach geklickt“, sagt Potur – zeitweise gehörte die gemeinsam mit KC Rebell veröffentlichte Single „Bist du real“ zu den meistgeklickten Rap-Songs Deutschlands.

Auf der Homepage „Radio Monster“ werden als Markenzeichen des Rappers die fantasievollen, emotionalen und zeitgeistigen Texte bezeichnet. Den ersten Song auf der CD „Emoetion“ widmete er der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Moe Phoenix wird zitiert mit dem Satz: „Es sind Lieder, die auch etwas mit mir zu tun haben. Wenn die bei den Leuten ankommen, erfüllt mich das mit Liebe.“ Geld, Drogen, Sex, Gewalt und Muskelkraft, was häufig mit Rappern assoziiert wird, sind seins jedenfalls nicht.

Moe Phoenix war einer der ersten Stammbesucher der Gifhorner Grille

Singen geht leider am Samstag nicht, wegen Corona. Aber ein Selfie mit dem Star ist bestimmt drin. So war das jedenfalls vor zwei Jahren, als Moe Phoenix zum 25-jährigen Bestehen des FBZ Grille ein Konzert in der Stadthalle gegeben hatte. Warum gerade für die Grille? „Weil er einer unserer ersten Stammbesucher war“, wie Grille-Leiterin Marion Friemel damals verraten hatte.

Der Deutsche mit libanesischen Wurzeln lebt in Kassel und arbeitet zurzeit an einem neuen Album, das noch im August erscheinen soll, wie Irfan Potur sagt. Er hofft auf viele Besucher im Alkarim-Markt, 20 dürfen auf einmal rein.

Von Christina Rudert