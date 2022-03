Der Gifhorner Kleingartenverein „Masch“ erwacht aus dem Winterschlaf

Landkreis Gifhorn

Die ersten Tage mit Sonnenschein hat es schon gegeben, Gedanken an den Frühling wurden wach. Gedanken, die zumindest für kurze Momente die Kriegs-Gräuel in der Ukraine in den Hintergrund drängten. Blumige Farbkleckse für Balkon, Terrasse und Garten ebenso wie in Gärtnereien und auf Blumenhöfen ließen aufatmen.

„Wir sind jetzt erst einmal dabei, die Sturmschäden zu beseitigen“, nennt Jörg Schmidt erste Arbeiten in freier Natur. Der Chef des Kleingartenvereins „Masch“ in Gifhorn krempelt jetzt gemeinsam mit anderen Betreibern der insgesamt 46 kleinen Parzellen die Ärmel hoch. Der Sturm hat einen Baum in zwei Teile geteilt und „in den Gärten drei Gewächshäuser zerlegt“, nennt Schmidt Schäden.

Zur Galerie In den Kleingärten regt sich nach der Winterpause was, in Gartenmärkten gibt’s eine bunte Pracht, und auf den Bauhöfen starten die Mitarbeiter mit der Frühlingsarbeit: Es ist eindeutig, dass der Frühling da ist.

Gemeinschaftseinrichtungen vom Winterstaub befreien

Sind diese Aufräumarbeiten erledigt, treffen sich in den nächsten Tagen Mitstreiter, um die Gemeinschafts-Einrichtungen – „den Grill-Unterstand, den Parkplatz, die Flächen und das Gemeinschaftshaus“ – vom Winterstaub zu befreien. „Ab Mitte Mai gibt es dann einen sich abwechselnden regelmäßigen Pflegedienst, der die Gemeindeflächen und Außenfronten vor dem Zaun sauber hält und den Rasen mäht“, informiert Schmidt. Dieser Dienst gilt für das gesamte Gartenjahr, das Schmidt zufolge im Oktober endet. Für ihn persönlich steht jetzt das Ausschneiden seiner Obstbäume an, „das kann ich, das habe ich gelernt“.

Auch wird jetzt gesät und in Gewächshäusern und auf Fensterbänken vorgezogen, was die Parzellen-Betreiber später ernten möchten: „Salat, Gurken, Erdbeeren, Tomaten, Kartoffeln, Erbsen, Kohlrabi“, zählt der Masch-Chef gängige Gemüse- und Obstsorten auf. Eigenverbrauch ist angesagt – selbst gepflanzt und geerntet schmeckt es offenbar noch mal so gut. Einen besonderen Trend gibt es laut Schmidt nicht. Er überlegt: „Es wurden mehr rückenfreundliche Hochbeete angeschafft.“

Auch wenn die Kleingärtner teils auf Öko und allesamt auf Eigenbau und laut Schmidt vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie auf gesunde Selbstversorgung setzen – frische Eier von freilaufenden Hühnern gibt es hier trotzdem nicht. „Tierhaltung ist verboten“, sagt der Chef. Lediglich Familienhunde dürfen mitgebracht werden, wenn die Hobby-Gärtner ihre Parzellen bestellen oder sich zum geselligen Grillen treffen. Und dann fällt ihm noch etwas Besonderes ein: Auch der Kirchenkreis bearbeitet hier eine Parzelle. „Die Flüchtlingshilfe trifft sich ab und an, um mit den von ihr betreuten Menschen hier gemeinsame Zeit zu verbringen.“

Schutz für Kleintiere

Viel verändert hat sich Schmidt zufolge im Lauf der Zeit nicht in dem Kleingarten-Verein. Er runzelt die Stirn und überlegt: „Auch wenn manche Gärten nach wie vor wie geleckt aussehen, so räumen viele aber im Herbst nicht mehr die Gärten auf.“ Zurück zu Natur sei angesagt. Zur Freude der Naturschützer: „Damit Kleintiere wie Mäuse oder Igel im Winter Unterschlupf finden.“

Aktuell hat der Kleingartenverein drei Parzellen zu vermieten. Wer Interesse hat, erreicht Schmidt unter Tel. (0 53 71) 5 81 70.

Von Hilke Kottlick