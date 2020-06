Der Corona-Applaus ist verhallt: Was Gifhorner Pflegeexperten jetzt denken

Gifhorn

„Wir haben während Corona gezeigt, dass wir einen tollen Job machen. Wir sind bei den Menschen geblieben, haben alles am Laufen gehalten und nie gekniffen, auch wenn Corona auch für uns selbst eine Gefahr war.“ Bettina Harms, Chefin des gleichnamigen ambulanten Pflegedienstes, ist gerade in diesen Zeiten, in der Fürsorge und Menschlichkeit besonders gefragt war und ist, keine, die einfach nur Zahlen studiert und Kosten kalkuliert. So wie sie liebt und lebt auch Joe-Ann Müller, stellvertretende Pflegedienstleiterin, ihren Beruf. Da fallen Worte wie „sinnvoll“, „abwechslungsreich“, „das gibt einem ein gutes Gefühl“. Dass es eine bundesweite, abendliche Applaus-Welle für alle Pflegenden während der Corona-Zeit gab, was hat das mit ihnen gemacht? Joe-Ann Müller erinnert sich: „Als ich davon gehört habe, habe ich gedacht: Das ist ja echt cool. Aber was bringt uns das?“ Nun ist der Applaus verhallt. „Es ist ruhig geworden um das Thema.“

„Pflege braucht Zeit“

Ja, beide wollen nicht verschweigen, dass der einmalige Corona-Bonus für Pflegende gebongt ist. 1000 Euro vom Bund, 500 vom Land. Gut und schön. „Das freut uns natürlich. Aber wenn die Politik wirklich will, dass sich für uns etwas langfristig ändert, dann muss sie das auch tun“, sagt Harms energisch. Es fange schon damit an, dass in der ambulanten Pflege rund 600 Euro weniger bezahlt werden können als etwa einer Pflegekraft im Krankenhaus. Das Einstiegsgehalt liege bei 2400 Euro brutto. „Das liegt nicht an uns“, betont Harms. Einführung eines Tarifvertrages, der das Manko ausgleicht? Harms hätte überhaupt nichts dagegen. „Aber das hängt an den Kassen, die hundertprozentige Refinanzierung ist das Problem.“ Die Kassen – besonders in Niedersachsen – rechneten eh schon mit spitzem Bleistift, drehten an der kleinsten Schraube. Sogar die Qualitätskontrolle, auf die bei Harms Wert gelegt wird, steht als Sparpotenzial bei den Kassen auf der Liste. Alles einfach schneller machen, auch beim Patientenbesuch – für Bettina Harms eine Katastrophe. „So wollen wir nicht arbeiten, Pflege braucht Zeit. Das ist unser Anspruch. Wir sind doch keine reine Dienstleistung.“

Dass sich nun Politiker nach den Lippenbekenntnissen auf ihre Seite stellen und den Kampf gegen die Kassen begleiten, das ist für Harms der nächste fällige Schritt. Ein Signal: „Wir haben verstanden.“ Klare Kante ist angesagt, soll sich etwas ändern. „Wir müssen offen und ehrlich darüber reden. Pflege wird dann teurer werden. Das will nur wirklich niemand hören.“

In Zukunft werde der Pflegeberuf schon aufgrund des demografischen Wandels wichtiger. „Da wird sich etwas ändern müssen, auch finanziell“, sagt Joe-Ann Müller optimistisch. Dann wäre auch Bettina Harms nicht mehr bange um den Nachwuchs. „Wer etwas Sinnvolles in seinem Beruf machen will, ist hier richtig. Daraus ziehe ich meine Kraft.“

„Dass da die Gesellschaft nichts macht“

Öffentliche Bekenntnisse, dass Pflege mehr Wertschätzung braucht, inklusive Klatschen in Corona-Zeiten – Ralf Fricke, Abteilungsleiter Altenhilfe beim DRK Gifhorn, hat’s gern vernommen, aber ebenso schnell bemerkt, wie das verhallt ist. „Im stationären Bereich kriegen wir die Gelder, aber im ambulanten Bereich setzen uns die Kassen unter Druck.“ Die Lösung des Problems stehe dringend an. Schon jetzt mangle es an Mitarbeitern in der ambulanten Pflege. In der Folge bleibt für viele Pflegebedürftige nur, einen Heimplatz zu suchen. „Die Wartelisten werden immer länger.“ Eine Aufwertung der ambulanten Pflege sei dringend angesagt. „Dass da die Gesellschaft nichts macht. Aber so langsam bezweifle ich, dass sich da einmal etwas bewegt.“

Von Andrea Posselt