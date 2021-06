Gifhorn

Gifhorn hat einen neuen Biergarten – jedenfalls vorübergehend. Sven Wiese und Gerhard Jahn haben beschlossen, den Schillerplatz auch nach dem Kleinen Schützenfest am vorigen Wochenende noch an mindestens zwei weiteren Wochenenden zu bewirtschaften. Zelt, Imbisswagen und alles, was dazu gehört, bleiben also stehen. Geöffnet wird jeweils freitags, samstags und sonntags.

„Es lief schon ganz ordentlich, aber wir freuen uns natürlich, wenn noch ein paar Gäste mehr kommen“, erklärt der Gifhorner Gastronom Sven Wiese, Chef von Sven’s Schützen-Wiese, der den neuen Schillerplatz-Biergarten zusammen mit Gerhard Jahn vom Festzeltverleih Jahn aus Neubokel betreibt. „Nicht alle hatten ja am vergangenen Wochenende auch die nötige Zeit, um den neuen Biergarten kennenzulernen – das können sie nun nachholen“, schmunzelt Wiese.

Das Angebot ist typisch für einen Biergarten

Es gibt frisch gezapftes Bier und kühle, alkoholfreie Getränke. Auch Weinschorle, Aperol Spritz und Lillet Wild Berry werden auf Gifhorns Schillerplatz angeboten. Im Imbisswagen werden Bratwürste und Schinkengriller von Fleischerei Müller aus Wilsche gegrillt. Auch Sauerfleisch, Matjes und Wurstsalat sowie Bratkartoffeln sind zu haben.

Genehmigt wurde der Biergarten von Gifhorns Stadtverwaltung laut Wiese nun vorerst für Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Juni, sowie am darauffolgenden Wochenende vom 2. bis 4. Juli. „Ob es danach noch weitergeht – vielleicht ja sogar bis zum Herbst – müssen wir mal sehen“, so Wiese. Freitags hat der Biergarten immer ab 16 Uhr geöffnet, samstags und sonntags bereits ab 11 Uhr – geschlossen wird je nach Bedarf, spätestens aber immer um 22 Uhr.

Von der AZ-Redaktion