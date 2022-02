Der AZ-Kalender für den Landkreis Gifhorn: Django Asül, Straßensperrungen und andere Corona-Regeln

Landkreis Gifhorn

Konzert, Kabarett oder Kommunalpolitik: Im AZ-Kalender für diese Woche stehen diverse Themen aufgelistet. Auch Wissenswertes zu Corona-Regeln und die Termine für Blutspenden im Landkreis Gifhorn finden Sie hier.

Die kulturellen Highlights

Im Kultbahnhof steht am Freitag, 25. Februar, ab 20 Uhr die Folk-Band Tone Fish auf der Bühne, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt’s für 15 Euro im Vorverkauf in der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, bei Famila, online unter www.kultbahnhof-gifhorn.de oder für 20 Euro an der Abendkasse.

Um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens dreht es sich am Samstag, 26. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle: Django Asül kommt mit dem Programm „Offenes Visier“ – hochkonzentrierte Komik als Hilfe zur Selbsthilfe. Tickets ab 34 Euro bei der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, konzertkasse@aller-zeitung.de. Es gilt 2G plus FFP2-Maskenpflicht.

„Kein Aufwand“, bittet Andreas Martin Hofmeir, der auf Einladung des Kulturvereins am Samstag, 26. Februar, um 20 Uhr im Rittersaal von seinen Erfahrungen als Tubist und Weltreisender berichtet und dazu Musik aus der Tuba, begleitet von Gitarre, Akkordeon oder Klavier, anbietet. Hofmeir ist sowohl Kabarettist als auch Tubist. Tickets gibt es für 25,20 Euro unter Tel. (05371) 81 39 24.

Kinder ab sechs Jahren sind am Sonntag, 27. Februar, um 14.30 Uhr im Theatersaal der Stadthalle bei „Ronja Räubertochter“ willkommen, 2G-Regeln gelten nur für Erwachsene. Tickets gibt es für 9 Euro plus einen Euro Vorverkaufsgebühr in der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, konzertkasse@aller-zeitung.de.

Achtung: Umleitungen und Straßensperrungen

Für den Abriss der alten Ratsapotheke in der Gifhorner Innenstadt sind weiterhin die Hindenburgstraße sowie die Michael-Clare-Straße gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können jedoch weiterhin die Baustelle passieren, ebenso Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und die Einsatzfahrzeuge (Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr).

Die Ortsdurchfahrt von Osloß im Zuge der Bundesstraße 188 ist für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Grund ist der Beginn der Straßenbauarbeiten zur Erneuerung der Hauptstraße.

Kommunalpolitik und Co.

Der Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Brome berät am Dienstag, 22. Februar, ab 18 Uhr in der Mensa der Rühener Hauptschule unter anderem über die Ausstattung der Feuerwehren. Im Klima-, Umwelt- und Bauausschuss der Samtgemeinde Brome am Mittwoch, 23. Februar, 18 Uhr in der Mensa der Rühener Hauptschule ist die Einstellung eines Klimaschutzmanagers eins der Themen. Es gilt 3G, Anmeldungen per Mail an zuhoereranmeldung@samtgemeinde-brome.de.

Die neue Vordorfer Sporthalle steht am Dienstag, 22. Februar, auf der Tagesordnung, wenn der Bauausschuss der Gemeinde ab 19.30 Uhr im Gasthof Zur Post tagt. Und um einen Waldkindergarten in der Gemeinde geht’s am Donnerstag, 24. Februar, ab 19.30 Uhr im Senioren-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss.

Über die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft von Dr. Friedrich Kahle berät der Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Gifhorn am Donnerstag, 24. Februar, ab 16.30 Uhr im Ratssaal.

Der Sassenburger Gemeinderat beschäftigt sich am Donnerstag, 24. Februar, ab 18 Uhr in der Sporthalle Westerbeck unter anderem mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Westerbeck, dem Ausbau des Heidewegs in Grußendorf und dem Bebauungsplan Zum Holzplatz in Triangel. Es gilt 3G, Anmeldungen sind erforderlich.

Rund um Corona

Auch an diesem Montagabend ist in der Gifhorner Innenstadt wieder einiges los. Der Straßenverkehr wird sich ab 19 Uhr erneut auf Behinderungen durch den so genannten „Montagsspaziergang“ einstellen müssen. Die Auftaktkundgebung ist für 18.30 Uhr auf dem Schützenplatz angekündigt. Außerdem findet ab 19.30 Uhr auf dem Marktplatz eine Kundgebung des Gifhorner Bündnisses für Solidarität in der Pandemie statt.

Ab Donnerstag, 24. Februar, sollen landesweit neue Corona-Regeln gelten. Dann sind private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen unbeschränkt zulässig, während es für Ungeimpfte bei der Regelung bleibt: ein Haushalt plus zwei weitere Personen aus einem anderen Haushalt. Für Veranstaltungen mit bis zu 2000 Personen gilt dann 2G, für größere Veranstaltungen 2G plus. In der Gastronomie kann mit 2G wieder die komplette Kapazität genutzt werden (FFP2-Maskenpflicht bleibt, außer im Sitzen), für körpernahe Dienstleistungen und den Einzelhandel fällt die 2G-Regel, es bleibt bei der FFP2-Maskenpflicht. Auf Sportanlagen gilt 3G, egal ob drinnen oder draußen, aber auch hier bleibt es in Innenräumen bei der FFP2-Maskenpflicht.

Es gibt diese Woche wieder einige Sonderimpftermine des Landkreises. Neu ist, dass bei den meisten Angeboten nicht zwingend eine vorherige Terminabsprache erfolgen muss.

Montag, 21. Februar: Lebenshilfe Gifhorn (Turnhalle; Impfstützpunkt), 8.30 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 13.30 Uhr (Impfen ohne Termin möglich)

Montag, 21. Februar: Mehrgenerationenhaus im Steinweg, 11 bis 13.30 Uhr Impfen ohne Termin

Dienstag, 22. Februar: Impftag für alle ab fünf Jahren, Lebenshilfe Gifhorn (Turnhalle; Impfstützpunkt), 8.30 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 13.30 Uhr (Impfen ohne Termin möglich)

Dienstag, 22. Februar, DGH Altendorf, Impfen für alle ab fünf Jahren, Termin-Buchung erbeten, 8.30 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 14.30 Uhr

Mittwoch, 23. Februar: Kulturzentrum Meinersen, 9 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 14.15 Uhr (Impfen ohne Termin möglich)

Mittwoch, 23. Februar: DGH Weyhausen, 9.15 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 14.30 Uhr (Impfen ohne Termin möglich)

Donnerstag, 24. Februar: BBSI Gifhorn, 8.30 bis 13 Uhr (Impfen ohne Termin möglich)

Donnerstag, 24. Februar: Gemeindezentrum Ummern, 9 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 14.30 Uhr (Impfen ohne Termin möglich)

Freitag, 25. Februar: Lebenshilfe Gifhorn (Turnhalle; Impfstützpunkt), 8.30 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 13.30 Uhr (Impfen ohne Termin möglich)

Termintickets gibt es unter www.impfportal-niedersachsen.de/ oder Tel. (0 800) 9 98 86 65.

Blutspende-Termine

Auch während der Corona-Pandemie werden Blutspenden benötigt. Der DRK-Blutspendedienst bietet auch in dieser Woche wieder drei Termine im Landkreis Gifhorn an: Am Montag, 21. Februar, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Oberschule in Weyhausen, Neue Straße 10, am Mittwoch, 23. Februar, von 16 bis 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Seershausen, Rietzer Weg 5, und am Freitag, 25. Februar, von 16 bis 20 Uhr in der Sporthalle in Müden an der Bahnhofstraße. Das DRK bittet darum, dass nur Blutspenderinnen und Blutspender mit dem Status geimpft, genesen oder getestet den Termin zu besuchen. Leider sind keine Corona-Schnelltests vor Ort möglich.

Von der AZ-Redaktion