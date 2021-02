Den zweiten Tag in Folge keine Corona-Neuinfektion im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Keine neuen positiven Corona-Fälle innerhalb eines Tages: Den zweiten Tag in Folge kommt diese Rückmeldung vom Landesgesundheitsamt für den Landkreis Gifhorn. Derweil sind die Impfzahlen im Vergleich zu voriger Woche um 2 082 bei den Erstimpfungen und um 219 bei den Zweitimpfungen gestiegen. Insgesamt 3 280 Bewohner des Landkreises haben jetzt beide Impfungen gegen das Corona-Virus hinter sich, 5 653 die erste Impfung.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 68 Neuinfektionen, die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz ist damit jetzt auf 38,5 gesunken. Es gab keine weiteren Todesfälle, wobei die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen im Landkreis mit 144 ohnehin vergleichsweise hoch ist. Mittlerweile hat das Gifhorner Gesundheitsamt 16 304 Tests durchgeführt, von denen 3 653 positiv ausgefallen sind.

Auch in Alten- und Pflegeheimen keine neuen Corona-Fälle

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn ist um weitere drei auf 28 gesunken, neue Infektionen sind nicht dazu gekommen. Corona-frei ist jetzt das Eberhard-Schomburg-Haus und das ambulante betreute Wohnen an den Meerwiesen in Schwülper, nach wie vor gibt es aktive Fälle im Christinenstift und am Brömmelkamp in Gifhorn, im Heinrich-Warnecke-Haus und im ambulanten Pflegedienst der Diakonie in Wittingen, im Haus Empatica in Osloß, im Michaelisheim und beim ambulanten Pflegedienst Bettina Harms in Brome, im ambulanten Pflegedienst der Diakonie in Meinersen und in der Seniorenresidenz Meine.

In intensivmedizinischer Behandlung sind laut DIVI-Intensivregister zwei Covid-19-Patienten im Gifhorner Helios-Klinikum.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion