Seinen Rückzug hatte er eigentlich für 2019 geplant, den Vorsitz dann jedoch noch einmal für weitere zwölf Monate übernommen. Corona ist Grund dafür, dass Armin Schega-Emmerich bis Frühjahr 2021 an der Spitze des Dehoga-Kreisverbandes steht. Dann ist Schluss. Ein Nachfolger wurde gefunden.

Im April sollte der neue Dehoga-Chef gewählt werden. „Doch Corona hat unsere Pläne über den Haufen geworfen“, sagt Schega-Emmerich, der fast zwei Jahrzehnte an der Spitze des Kreisverbandes steht und für die Interessen der Gastronomie kämpft. „Für mich war es eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich ein weiteres Jahr zur Verfügung stelle“, sagt der 71-jährige Chef des Gifhorner Hotels Deutsches Haus und spricht von der bisher „größten Herausforderung für die Gastronomie“.

Mit einem Trio ging’s los

Armin Schega-Emmerich hat den Vorstandsposten – er hat ihn vor 20 Jahren von seinem inzwischen verstorbenen Schwiegervater Kurt Emmerich übernommen – nie als Belastung empfunden. „Es hat mir immer Spaß gemacht. Allerdings war es in der Anfangszeit leichter“, blickt der Dehoga-Chef zurück. Die ersten Jahre war der 71-Jährige an der Vorstandsspitze nicht alleine. Henning Steg aus Adenbüttel und Klaus Schwirtlich aus Steinhorst gehörten damals zum Führungstrio.

„Beide gaben ihre Betriebe fast gleichzeitig auf – für sie rückte Oliver Kompalla aus Wahrenholz nach“, erinnert sich Armin Schega-Emmerich. „Als Kompalla nur wenig später aus persönlichen Gründen aus der Vorstandsarbeit ausgestiegen ist, war ich plötzlich ganz allein an der Spitze“, so Schega-Emmerich. „Ohne die Unterstützung von meiner Familie und unserem langjährigen Geschäftsführer Albert Harder hätte ich es jedoch nicht geschafft“, bedankt sich der 71-Jährige. Harder wird den Geschäftsführerposten im kommenden Jahr noch nicht abgeben. Er will den neuen Vorsitzenden – den Namen nennt Schega-Emmerich noch nicht – einarbeiten.

Kampf um den Nachwuchs

Hygiene-Ampel, Kampf um den Nachwuchs, die Auswirkungen des Nichtraucher-Schutzgesetzes, die Hotelbetten-Steuer und das Thema Arbeitszeit-Regelung: Vielfältig waren die Aufgaben, die Gifhorns Dehoga-Chef im Interesse der 84 Mitgliedsbetriebe angegangen ist. „Bei meinem Amtsantritt hatten wir doppelt so viele Mitglieder“, verweist Schega-Emmerich auf die Schließung zahlreicher Kneipen, Restaurants und Hotels im Kreis im Laufe der letzten Jahre. Inzwischen gebe es viele Ortschaften, die über kein Landgasthaus mehr verfügen.

Corona als Herausforderung

Die Zukunft für Hotellerie und Gastronomie sieht Schega-Emmerich – seine Familie hat gerade 1,2 Millionen Euro in den eigenen Betrieb in Gifhorns Torstraße investiert – trotzdem optimistisch. „Es gibt viele neue Betriebsformen und auch die klassische Gastronomie wird weiter gefragt sein“, prognostiziert der Chef des Deutschen Hauses. Mit Corona gebe es aktuell allerdings eine „außergewöhnliche Zeit: Da müssen wir durch – die Frage ist nur, wann ist es endlich zu Ende?“, wünscht sich der scheidende Dehoga-Chef Normalität zurück.

Von Uwe Stadtlich