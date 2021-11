Gifhorn

Am Ende der sechsmonatigen Testphase stehen die Zeichen dafür, dass es dauerhaft beim ganztägig freigegebenen Radfahren in der Gifhorner Fußgängerzone bleibt. Die Stadtverwaltung empfiehlt das jedenfalls in einer Vorlage für die politischen Gremien. Ausschlaggebend dafür ist eine Online-Umfrage im November. Die fiel offenbar positiv aus. Grundsätzlich soll das Radeln auch nach dem 30. November freigegeben bleiben. Die endgültige Entscheidung liegt bei der Politik und steht bald bevor.

Noch im Sommer war die Stimmung unter befragten Gifhornern anders. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage der AZ nach drei Monaten, an der 930 Frauen und Männer teilnahmen, äußerte die Mehrheit Skepsis, darunter sogar Radfahrer. Bei einem Zwischenfazit der Stadt und des Planungsbüros Böregio kurz darauf berichteten zwei Drittel von 330 Befragten von schlechten Erfahrungen. Anders sieht das Ergebnis nun am Ende der Testphase aus.

„Das geht mit Sicherheit“ und soll wohl auch so bleiben: Die Stadtverwaltung empfiehlt der Politik, die Fußgängerzone endgültig und dauerhaft für das ganztägige Radfahren freizugeben. Quelle: Dirk Reitmeister

Vom 15. Oktober bis 15. November lief laut Vorlage eine abschließende Online-Umfrage. Es habe 1 560 Rückmeldungen gegeben. „Hierbei beurteilten 55 Prozent der Teilnehmenden die ganztägige Öffnung der Fußgängerzone als positiv, zum Teil mit der Anregung beziehungsweise Forderung nach ergänzenden Maßnahmen.“ Darüber hinaus gebe es eine Abstimmung mit Vertretern der innerstädtischen Wirtschaft und verschiedener Gesellschaftsgruppen. „Die Mehrheit der Beteiligten nahm positiv Stellung.“ Der Seniorenbeirat der Stadt Gifhorn zog laut Verwaltung ein negatives Fazit und spricht sich gegen eine Fortführung der Regelung aus.

Die Ergebnisse der Umfrage sowie die Stellungnahmen will die Verwaltung im Detail in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt und Verkehr am Nikolaustag vorstellen. Ihr Fazit in der Beschlussvorlage: „Die ganztägige Freigabe der Fußgängerzone (Steinweg und Marktplatz) kann grundsätzlich bestehen bleiben.“ Es sollten aber Bedingungen erfüllt sein.

So geht es im Cardenap und am Schillerplatz weiter Es geht nicht nur um das ganztägige Radeln in der Gifhorner Fußgängerzone: Parallel dazu hat die Stadt auch Änderungen im Cardenap und am Schillerplatz vorgenommen. Die Freigabe des Radverkehrs entgegen der Einbahnstraßenrichtung im Cardenap und die Anpassung des Parkens im Bereich Schillerplatzes zeigten laut Vorlage während des Verkehrsversuches keine Auffälligkeiten. „Diese angeordneten Regelungen bleiben daher über den Verkehrsversuch hinaus und unabhängig von der Freigabe der Fußgängerzone bestehen.“

Die Stadtverwaltung schlägt vor allem eine Anpassung vor: Während Veranstaltungen beziehungsweise des Wochenmarktes erfolgt keine Freigabe, sollen Radler ihre Räder schieben. Gleichzeitig gilt es nach Erkenntnissen im Rathaus noch andere Faktoren zu beachten, was den Tiefbau in der Innenstadt betrifft.

Eine vielfach angeregte eindeutige und verbindliche Trennung von Fuß- und Radverkehr sei innerhalb der Fußgängerzone kurzfristig nicht umsetzbar, schreibt die Verwaltung in der Vorlage. Stattdessen sollten einfache Anpassungen umgesetzt werden, „um das Konfliktpotenzial zwischen den verschiedenen Nutzungen zu minimieren. Hierzu gehört insbesondere, die Ausstattung in der Fußgängerzone zu optimieren.“ Dies gelte für die Lage und Gestaltung von zum Beispiel Beeten, Sitzgelegenheiten, Spielgeräten, Mülleimern oder Fahrradständern. Derzeit erarbeite die Verwaltung Möglichkeiten und deren Förderfähigkeit.

Polizei soll weiter kontrollieren, die Stadt aufklären

„Zudem sind weitere Kontrollen durch die Polizei unerlässlich und im Falle einer ganztägigen Freigabe nach Rückmeldung der Polizei auch vorgesehen“, so die Verwaltung. „Der Ordnungsdienst der Stadt kann diese Aufgabe nicht übernehmen, da dieser nur für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig ist. Die Stadt will ihrerseits weiter an der Aufklärung arbeiten.“

Was wäre für Radler die Alternative zur Fuzo?

„Unter Berücksichtigung dieser Randbedingungen schlägt die Verwaltung eine ganztägige Freigabe mit Ausnahme von Veranstaltungs- beziehungsweise Wochenmarktzeiten vor.“ Sie weist auch auf die Wechselwirkungen der möglichen Innenstadtquerungen in Nord-Süd-Richtung hin: „Sollte es zu keiner ganztägigen Öffnung der Fußgängerzone kommen, steigt damit die Notwendigkeit, die beschlossene Ertüchtigung des City-Rings als Vorrangroute umzusetzen.“

Von Dirk Reitmeister