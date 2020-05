Große Demos in der Innenstadt sind in Corona-Zeiten tabu. Um das Thema Klimaschutz nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, veröffentlichen die Jugendlichen von Fridays for Future Gifhorn seit neustem jeden Freitag einen Forderungskatalog an die Stadt. Dieses Mal geht es um Autos, Fahrräder und Fußgänger. Was die Stadt dazu sagt.