Das wird diese Woche wichtig im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Es gibt wieder Kultur – aber auch steigende Corona-Zahlen. Beide Themen sorgen für Termine im Landkreis Gifhorn in den kommenden Tagen. Welche das sind und was sonst noch so los ist steht hier.

Die angesichts der steigenden Corona-Zahlen wohl wichtigsten Termine dürften die für die offenen Impfangebote sein. Die mobilen Impfteams (MITs) der Kreisverwaltung sind fleißig unterwegs und bieten folgende Termine an: 15. November von 8 bis 12 Uhr im Gifhorner Gesundheitsamt; 16. November von 12 bis 16 Uhr im UnserAllerOrt in Weyhausen; 18. November von 11 bis 15 Uhr im Kulturzentrum Meinersen; 18. November von 14 bis 18 Uhr im Gifhorner Gesundheitsamt. Geimpft werden sowohl Erst-, Zweit-, Dritt- als auch Booster-Impfungen. Aus medizinischen Gründen empfiehlt die STIKO die Drittimpfung für Personen unter 30 Jahren grundsätzlich mit BioNTech. Personen über 30 Jahre können laut STIKO auch mit Moderna drittgeimpft werden. Darüber hinaus gilt ein Abstand von sechs Monaten auf die verabreichte Zweitimpfung. Die Ausnahme bildet der Booster auf eine Erstimpfung mit Johnson&Johnson. Hierbei ist ein Abstand von vier Wochen vorgegeben. Grundsätzlich stehen für Erst- und Zweitimpfungen die Vakzine von BioNTech, Moderna sowie Johnson&Johnson zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass (wenn vorhanden). Personen unter 16 Jahren benötigen mindestens die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Impfstoff ist in ausreichenden Mengen vorhanden. Es ist daher nicht erforderlich, schon längere Zeit vor Beginn des Impftermins an der Location einzutreffen. Fragen zu den Impfterminen werden unter Tel. (0 53 71) 82 89 09 oder (0 53 71) 82 87 29 sowie per E-Mail an mit@gifhorn.de beantwortet.

Das sind die Termine am Montag, 15. November

Bei einer Multimedia-Show im Dorfgemeinschaftshaus in Gamsen nimmt Andreas Pröve die Zuschauer mit auf seine Reise nach China, einem Land voller Widersprüche und Überraschungen. Andreas Pröve hat sich ein hohes Ziel gesetzt: 6000 Kilometer im Rollstuhl von Shanghai zu den Quellen des Jangtsekiang in Tibet. Er durchquert Wüsten und Megastädte, Welten aus riesigen Felssäulen, aus Terrassenfeldern und Gebirgen, die in allen Regenbogenfarben leuchten. Mit Bildern, die den Atem rauben, mit Herzblut, unerschöpflichem Humor und Leidenschaft fesselt er sein Publikum. Es leidet, lacht, kämpft mit ihm und erlebt sein großes Glück, als er sein Ziel erreicht. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.45 Uhr.

Der Gifhorner Wasserverband wird ab Montag das Trinkwassernetz in Walle spülen. Es handelt sich um eine Routinemaßnahme. Die Spülaktion beginnt am 15. und endet am 23. November Die Spülungen finden abschnittsweise statt. Der Verband wird jeden Haushalt per Einwurfzettel darüber informieren, in welchem Zeitfenster kein Trinkwasser entnommen werden sollte. Durch das Spülen können Partikel in der Hauptleitung losgerissen werden, die in die Installation gelangen, wenn im Haus zu dieser Zeit Wasser entnommen wird. Auf der Homepage des Verbandes wird ein immer aktuell gehaltener Zeitplan veröffentlicht.

Das sind die Termine am Dienstag, 16. November

Die polnisch-französische Physikerin und Chemikerin Marie Curie war in vielen Bereichen eine Pionierin: Sie war Europas erste Doktorin der Naturwissenschaften. Sie war Frankreichs erste Professorin. Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis bekam und der erste Mensch, der noch einen zweiten erhielt. Marie Curie, die 1867 in Warschau geboren wurde, gilt bis heute als Ikone, als Vorzeigeforscherin und Kämpferin gegen Widerstände in einer von Männern dominierten Welt der Wissenschaft. Das Ensemble Theaterlust aus München gastiert mit einem beeindruckenden Schauspiel über diese Pionierin der Wissenschaft am Dienstag um 20 Uhr in der Gifhorner Stadthalle – mit hochkarätigen Schauspielern, darunter Anja Klawun in der Titelrolle. Tickets ab 18 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn sowie an der Abendkasse. Es gilt die 3G-Regel.

Das sind die Termine am Donnerstag, 18. November

Die LeifMusik geht am Donnerstag um 18 Uhr in der Kirche in Leiferde neue Wege: Schülerinnen und Schüler der hiesigen Schulen und Musikschulen werden in einem etwa 30-minütigen „Vorkonzert“ ihre musikalischen Fähigkeiten präsentieren, und im Anschluss konzertieren dann die erwachsenen Profis. Das Ensemble Ciaconna spielt barocke Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts von Komponisten wie Georg Philip Telemann, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und Dario Castello. Die Zuhörer werden mit dem abwechslungsreichen Programm auf eine musikalische Reise durch verschiedene europäische Länder geführt. Ein besonders authentisches Klangbild entsteht durch das Spiel auf originalgetreuen Instrumenten der Zeit. Das Ensemble Ciaconna besteht aus Charlotte Kiefer (Violoncello), Katrin Heidenreich (Block- und Traversflöte) sowie Negin Habibi (Gitarre). Der Eintritt ist frei, es gilt die 3D-Regel.

Das sind die Termine am Freitag, 19. November

Abenteuer und Lesevergnügen mit dem „Spürhuhn Gisela Gack“ bietet das Mehrgenerationenhaus Omnibus am Freitag anlässlich des bundesweiten Vorlesetages. Die Autorin Nicole Ziemann-Witt sowie Kreativexpertin Christina Graumann laden von 16 bis 17 Uhr zu einer Mit-Mach-Lesung mit Bastelspaß für Kinder ab fünf Jahren ein. Erzählt wird die Abenteuergeschichte eines Detektivhuhns, das in die Großstadt zieht, um die gemeinen Tierdiebe zu fassen. Eine Anmeldung bis zum 17. November ist zwingend erforderlich per E-Mail an info@ziemann-witt.de. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das sind die Termine am Samstag, 20. November

Am Samstag findet die Schönewörder Aktion „ Sauberes Dorf“ statt. Die Schönewörder Bürgerinnen und Bürger treffen sich um 13 Uhr am Sport- und Gemeindezentrum mit Besen, Harken usw. ausgerüstet, um Laub auf den gemeindlichen Flächen in der Ortslage zu beseitigen. Zum Abschluss wird ein Imbiss am Gemeindezentrum gereicht.

Das Kulturcafé am Schulmuseum Steinhorst lädt am Samstag zu einer Krimilesung der besonderen Art ein. „E. A. Poe – Geschichten des Grauens“ heißt das Programm von Regisseur, Schauspieler, Moderator und Musiker Roland Kalweit. In den Kurzgeschichten und Gedichten Poes tritt das Grotesk-Unheimliche und Visionäre besonders hervor. Die bekanntesten Texte wie „Die Maske des roten Todes“, „Das verräterische Herz“, „Pendel und Fallgrube“, „Der Rabe“ und andere Klassiker jagen noch heute den Zuhörern und Zuhörerinnen Schauer über den Rücken. Der Einlass zu der Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Eine Karte für die Lesung kostet 15 Euro. Bis zum 19. November können Karten reserviert werden. Anmeldungen mit Namen und Telefonnummer nimmt das Kulturcafé unter Tel. (0 51 48) 30 39 990 oder per E-Mail an steinhorst@museen-gifhorn.de an. Für den Besuch gelten die aktuellen 3G-Regeln sowie die Hygiene- und Abstandsgebote.

Die Reviere im Espenleu und Großen Moor zwischen Schönewörde, Wahrenholz und Stüde werden am Samstag großflächig bejagt. Bei der großflächigen Jagd des Niedersächsischen Forstamts Unterlüß gemeinsam mit den angrenzenden Jagdrevieren können plötzlich Wild oder Jagdhunde die Straßen queren und schwere Verkehrsunfälle verursachen. Vorsorglich werden daher der betroffene Streckenabschnitt der K31 und die Zufahrten dorthin von 8 bis 16 Uhr voll gesperrt. Die Sperrungen erfolgen in Schönewörde an der Abzweigung Neudorf-Platendorf; in Wahrenholz am Bahnhof; nördlich von Neudorf-Platendorf an der Abzweigung Wahrenholz sowie in Weißes Moor hinter dem Elbe-Seitenkanal in Richtung K31/1. Umleitungen werden ausgeschildert. Nach Beendigung der Jagd wird die Sperrung wieder aufgehoben. Waldbesucher werden gebeten, an diesem Tag auf andere Waldgebiete auszuweichen.

Das sind die Termine am Sonntag, 21. November

Die Kreiskantorei singt am Sonntag um 17 Uhr in der Wittinger Stephanuskirche romantische Chormusik von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) und Friedrich Kiel (1821-1885). Kiels „Sechs Motetten“ Opus 82 entstanden 1883. Es handelt sich um Vertonungen von Psalmen, Liedern aus dem alten Testament. Von diesen Motetten werden fünf zu Gehör gebracht. In der Motette „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ Opus 23, 1 setzt sich Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem gleichnamigen Choral Martin Luthers auseinander. Ergänzt wird das Programm durch einige Abendlieder und Orgelwerke. Die Orgel spielt Markus Manderscheid aus Wolfsburg, Ulf Barnieske aus Wittingen übernimmt den Solopart im Tenor und Michael Jandek ebenfalls aus Wittingen hat die Leitung. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regel.

Von der AZ-Redaktion