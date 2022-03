Gifhorn

Die Stürme im Februar haben nicht nur die Botanik in meinem Garten durcheinandergebracht, sondern auch die Tierwelt. Bäume lagen entwurzelt auf dem Grundstück, weitere mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Ich hatte es schon vorher geahnt – die betroffenen Eichhörnchen im Garten waren nicht begeistert.

Sie steuern nämlich seit Jahren zwei Futterboxen an, die von mir regelmäßig mit Walnüssen gefüllt werden. Durch die umgestürzten Bäume waren bereits wichtige Baumkronen-Verbindungen zerstört worden. Doch dann hat eine gefällte Kiefer auch noch einen dicken Eichenast mitgerissen. Der übliche Luft-Pfad von Ast zu Ast zwischen einer Reihe von Bäumen war damit unterbrochen.

Der sichere Weg durch die Baumkrone ist weg

Ein Futterkasten hängt unverändert an einer stattlichen Eiche, der andere jedoch am Stamm einer Kiefer, die gefällt werden musste. Wegen der Eichhörnchen haben wir uns entschlossen, ein Stück Stamm, knapp zwei Meter hoch, mit dem Kasten stehen zu lassen. Was fehlt ist jedoch die Baumkrone, um das Futter auf sicheren Wegen zu erreichen.

Das kleine Drama am nächsten Tag konnte ich kaum mit ansehen. Pünktlich zum Frühstückskaffee kam das erste Eichhörnchen, das von der Eiche in die Kiefer springen wollte. Erstaunt verharrte es vor dem luftigen Abgrund. Nach kurzer Bedenkzeit lief es auf dem Ast zurück und, als würde es seinen Augen nicht trauen, noch weitere zwei Mal vor und zurück. Anschließend checkte es jeden Ast in Richtung Futterkasten auf eventuelle Verbindungsmöglichkeiten.

Ein Hochseilgarten für Eichhörnchen aus einer alten Telefon-Oberleitung

In Gedanken legte ich schon einen Hochseilgarten für Eichhörnchen an, um die gewohnten Wege wieder zur Verfügung zu stellen. Auf dem Boden lag auch noch die abgerissene und seit langem nutzlose Telefon-Oberleitung, die durch meinen Garten führte. Wäre doch super nachhaltig, sie als Eichhörnchen-Straße in die Bäume zu hängen. Das verwarf ich wieder, als das Eichhörnchen sich trotz der nebenan wohnenden Katzen doch entschloss, die Route über den Erdboden zu nehmen.

Ein paar Tage später sah ich auch das dunkle Eichhörnchen, das ich gut von den anderen unterscheiden kann, am Futterkasten sitzen. Insgesamt schien mir der Verkehr dort aber nachgelassen zu haben. Also doch ein Strecken-Netz aus Seilen bauen?

Neue Wege statt gewohnter Pfade

Etwa eine Woche danach, ich saß gerade am Schreibtisch, hörte ich an der Vogelfutterstelle in der Forsythie vor meinem Bürofenster ein lautes Klappern und blickte auf. Vor der Futterkugel aus durchsichtigem Plastik saß ein Eichhörnchen und versuchte, den Deckel der Kugel anzuheben. Mit jedem Versuch klappte es besser und schließlich angelte es sich einen Sonnenblumenkern nach dem nächsten heraus. Regelmäßig nimmt es nun den sicheren Weg durch ein Gebüsch zur Forsythie und knabbert ein paar Kerne. Wenn es auf den gewohnten Pfaden nicht mehr so läuft, muss man sich eben neue Wege suchen.

Von Anke Weber