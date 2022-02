Kreis Gifhorn

Stürmische Zeiten: Tief Nadia am vorigen Wochenende und ihre Nachfolger in den Tagen danach haben verhältnismäßig überschaubare Schäden in den Wäldern hinterlassen. Orkane wie Kyrill 2007, Siegfried 2015 und Xavier 2017 wüteten da schon heftiger. Dennoch raten Förster zur Vorsicht bei Waldspaziergängen in der kommenden Zeit. Zumal es wieder stürmisch werden soll.

Mehr als 30 Einsätze hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume hatten die Feuerwehren am vorigen Wochenende wegen Nadia. Die Bäume lagen in Stromleitungen, auf geparkten Autos und Straßen, einer der Hochzeitsmühle in Gifhorn zu Füßen. Was in den Wäldern passiert ist, können die Förster noch nicht abschließend bilanzieren, noch sind sie den Schäden auf der Spur. Doch erste Rückmeldungen aus den Revieren lassen den Schluss zu, dass der Kreis Gifhorn noch glimpflich davon gekommen sein dürfte.

Sturmschäden in Gifhorn: Nadia hatte der Hochzeitsmühle eine Birke zu Füßen geworfen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die Fachleute seien dabei, die Waldwege freizuräumen, berichtet Alexander Kirchhoff vom Forstamt Südostheide in Gifhorn. „Wir tun unser Bestmögliches, um Gefahrenstellen zu beseitigen.“ Viel dürfte diesmal nicht angefallen sein, meint Knut Sierk, Pressesprecher der Landesforsten. Der Sturm sei relativ schadlos über die Heide gezogen.

Waldarbeiter im Einsatz: Mit gesperrten oder entsprechend matschigen Wegen sowie schwerem Gerät sollten Waldspaziergänger und Radfahrer rechnen, raten die Forstexperten. Auch ansonsten sollten Waldbesucher unter Bäumen aufmerksam bleiben. „Immer mit offenen Augen durch den Wald gehen“, rät Kirchhoff.

Stürme können Bäume „angeschoben“ und Äste angeknackst haben

Denn der eine oder andere Baum könne durch die Stürme der vergangenen Tage „angeschoben“ sein, dadurch instabil stehen und bei nächsten Böen endgültig umkippen. Auch wenn die Förster bereits durch den Wald gegangen seien: Nicht alle Schäden seien gleich auf den ersten Blick zu erkennen, warnt Kirchhoff.

Förster raten: Bei angesagten Sturmböen Wälder erstmal meiden

Laut Sierk ist auch zu bedenken, dass es zwar keinen Orkan oder besonders schweren Sturm, aber dafür mehrere Stürme hintereinander gab, die auf geschwächte Bäume trafen. Sierk rät deshalb auch, bei angesagten Sturmböen lieber auf Waldspaziergänge zu verzichten. Trockene Äste könnten dann jederzeit aus Kronen brechen: „Man sieht ja nach Stürmen, was unten an Totholz liegt.“ Für das anstehende Wochenende gibt es bereits Warnungen vor Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde.

Von Dirk Reitmeister