Das sind einige der schönsten Dekorationen der AZ-Leser aus dem Landkreis Gifhorn

Und wieder hat die AZ-Redaktion zahlreiche Fotos von ihren Lesern erhalten, auf denen die schönsten Weihnachtsdekorationen im Landkreis zu bewundern sind. Hier sind einige weitere zu sehen, die auch bei den Redakteurinnen und Redakteuren für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

„Wir sind große Weihnachts-Deko-Fans, jedoch ebenso große Katzenliebhaber. Leider vertagen sich unsere vierbeinigen Freunde nicht mit dem geschmückten Baum. So haben wir seit ein paar Jahren nur noch einen Baum auf der Terrasse stehen. Vor zwei Jahren sind wir auf die Idee mit der Girlande ums Fenster gekommen. Diese schmücken wir genauso liebevoll wie einen Baum. Und die Katzen interessiert die Girlande nicht. So konnten wir uns einigen und haben alle eine schöne Weihnachtszeit“ haben Jessica und Christian Bratherig aus Päse aus der Not eine Tugend gemacht.

Manche Dekorationen sind schlicht, andere üppig – und viele sehr kreativ

„Ich mag es gern schlicht“, schreibt Heidrun Böhm. Sie nennt die weiße Deko vor der Haustür „Sternenliebe“.

Manuela und Stefan Herms aus Gifhorn haben einfach für die Vorweihnachtszeit ihren eigenen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut. „Uns war es in diesem Jahr noch wichtiger als sonst, unsere Terrasse und den Garten heimelig zu gestalten. Da unser Sohn aktuell an Krebs erkrankt ist und sich seit März in Behandlung befindet, haben wir unsere Kontakte wegen der Infektionsgefahr sehr stark eingeschränkt. An der frischen Luft können wir so Besuch von unseren Freunden bekommen und gemeinsam mit Abstand einen selbst gemachten Glühwein trinken. Dazu kommt Bratwurst auf den Grill, der Feuerkorb wird angezündet und im Hintergrund läuft die Weihnachtsplaylist auf Spotify. Wir machen einfach das beste draus.“

Jedes Jahr wird bei Uwe Hermann aus Gamsen die Krippe auf der Terrasse aufgebaut. Sie steht direkt von außen am bodentiefen Wohnzimmerfenster und erzeugt damit im Wohnzimmer eine wunderbare Weihnachtsstimmung.

Wintertraumlandschaften und Sommer-Biathleten gehören zum Fest dazu

Auch in Tülau herrscht Weihnachtsstimmung: „Unsere selbst gebauten Sterne lassen die Feldstraße in Tülau im weihnachtlichen Glanz erscheinen“, verrät Matthias Hartig, dessen Sterne wundervoll in die Abendstimmung auf dem Foto passen.

„Unsere Weihnachtsdeko erinnert uns an eine Wintertraumlandschaft“, schreibt Marion Zielke. Alles ist in Weiß gehalten – fast, als hätte es gerade geschneit.

Und die Pyramide von Inge Bernsdorf aus Hankensbüttel begleitet die Familie bereits seit 35 Jahren durch die Adventszeit.

„Bei den Sommer-Biathleten darf bei der Weihnachtsdeko selbstverständlich die Biathlondeko nicht fehlen“, heißt es von Familie Peter Kostrewa.

Dorothea Hahn aus Calberlah freut sich jeden Tag ungemein, wenn sie ihr Weihnachtsfenster erleuchten darf. Und auch die Fensterbank verbreitet mit ihrer Deko weihnachtliche Atmosphäre.

„Seitdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, hat meine Mutter mir jedes Jahr zum Nikolaus einen neuen Singer-Engel geschenkt. Inzwischen ist die Engelgruppe auf über 30 unterschiedliche Figuren angewachsen.“ Diese Engel stehen bei Elke Kern aus Gifhorn schön beieinander auf einer Anrichte.

