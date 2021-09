Kreis Gifhorn

Durchwachsene Stimmung bei den Parteien, die sich auch im Wahlkreis Gifhorn-Peine Hoffnungen auf den dritten Platz gemacht haben. Mit guter Stimmung präsentierte sich am Abend lediglich die AfD.

Bereits gegen 19 Uhr am Wahlabend zeichnete sich ab, dass die Grünen im Kreis nur viertstärkste Kraft werden. Henrik Werner, Bundestagskandidat der Gifhorner Grünen, zeigte sich mit dem vorläufigen Wahlergebnis nicht zufrieden: Auch wenn seine Partei bundesweit gut zugelegt habe, reiche es nicht für einen echten Politikwechsel.

Bundestagswahl: Die Gifhorner Grünen verfolgten in ihren Räumlichkeiten in der Innenstadt den Wahlabend. Quelle: Lea Behrens

Grüne: Zu wenig für echten Politikwechsel

„Wir hätten uns mehr erhofft“, räumt Werner ein. „Es bringt uns nichts, in Bezug auf die Klimakrise irgendwann sagen zu können ,Wir haben es ja gesagt’, denn in vier Jahren ist es zu spät. Ich blicke besorgt in die Zukunft, und das Ergebnis verstärkt diese Sorgen – dennoch werden wir alles dafür geben, unseren gewachsenen Einfluss zu nutzen.“ Der 33-jährige VW-Forschungsmitarbeiter und Sprecher des Grünen-Kreisverbandes – er ist als engagierter Tierschützer zu Bündnis 90/Die Grünen gekommen – ist auch mit seinem persönlichen Ergebnis nicht glücklich. Nach vorläufigem Ergebnis hatten nur knapp 10 Prozent der Wählerinnen und Wähler Werner, der mit seinem Mann in der Gemeinde Hillerse lebt, ihre Erststimme gegeben.

Die Linke: Bundestrend zieht Gifhorner Ergebnis nach unten

Enttäuschung auch bei den Linken und deren Bundestagskandidat Dr. Andreas Mantzke. „Das ist nicht das, was wir erwartet haben“, war seine Reaktion am frühen Abend. Gut zwei Prozent jeweils bei Erst- und Zweitstimmen zu dieser Zeit: „Wir warten noch weitere Ergebnisse aus den größeren Orten. ab.“ Der promovierte Ingenieur und IAV-Mitarbeiter holte lediglich rund zwei Prozent. Mantzke, der seit 2019 Mitglied der Linken ist und seit 2018 in Gifhorn lebt, sieht die Ursache für das schlechte Ergebnis in der bundesweiten Stimmung. „Da können wir vor Ort aktiv sein, wie wir wollen.“ An seinem Team im Wahlkreis habe es jedenfalls nicht gelegen.

AfD: Mit zweistelligem Ergebnis Ziel erreicht

Zufriedener zeigte sich da AfD-Bundestagskandidat Stefan Marzischewski-Drewes: „Wir haben gute Chancen zweistellig zu sein. Das war unser Ziel. Besser als der Bundes-Durchschnitt: Dann sind wir zufrieden“, sagte der Allgemeinmediziner und Radiologe am Abend. Marzischewski-Drewes – er ist 55 Jahre alt und Vater von zwei Kindern – ist seit vier Jahren Kreis-Chef seiner Partei und Mitglied von Stadtrat und Kreistag.

Von Von Dirk Reitmeister und Uwe Stadtlich