Das sagen Gifhorns Bundestagsabgeordnete zum neuen Infektionsschutzgesetz

Der Bundestag will am heutigen Mittwoch über die bundesweit einheitliche Corona-Notbremse entscheiden. Bisher waren die Länder für die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zuständig – wodurch es zu einem Flickenteppich der Regelungen kam. Und zu Corona-Tourismus: Die Menschen in grenznahen Bereichen fuhren beispielsweise bei Schließung von Baumärkten in einem Bundesland in den Nachbarort im benachbarten Bundesland, wo die Baumärkte geöffnet hatten. Die AZ wollte nun von den Bundestagsabgeordneten aus dem Landkreis Gifhorn wissen, wie sie abstimmen und was sie inhaltlich von der Novellierung halten.

Das beinhaltet die Corona-Notbremse im Gesetzesentwurf, wenn eine Stadt oder ein Landkreis drei Tage in Folge laut RKI 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einer Woche vorweist: Treffen nur zwischen einem Haushalt und einer weiteren Person, Kinder unter 14 Jahren ausgenommen; Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, Schließung des Einzelhandels bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs; Sportausübung kontaktlos alleine oder zu zweit; Betriebe für körpernahe Dienstleistungen schließen; Friseurtermin nur mit negativem Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden). Nach der Abstimmung im Bundestag muss das Gesetz allerdings noch im Bundesrat beschlossen werden.

So will Ingrid Pahlmann (CDU) abstimmen

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahmann will für die Novellierung stimmen, sie hält diese für einen Kompromiss, aber verhältnismäßig und geeignet, um Corona Herr zu werden. „Die bundesweite Notbremse ist bis Ende Juni befristet und somit auf die aktuelle Pandemie zugeschnitten. Für künftige Pandemien müssen wir besser gewappnet sein: Mit Erfahrungen und Instrumenten aus dieser Krise. Die Notbremse hätte zwar strenger sein können. Die Novellierung findet aber die nötige Balance zwischen dem, was zum Brechen der dritten Welle nötig ist, und dem, was die Gesellschaft mitzutragen bereit ist. Aus meiner Sicht ein gutes Paket, das vor allem einheitliches Vorgehen im gesamten Bundesgebiet sicherstellt. Einheitliche Regeln auf Bundesebene wären schon früher wünschenswert gewesen. Leider gab es nicht bei allen Akteuren die Bereitschaft dazu.“

Die Verschiebung der Ausgangssperre auf 22 Uhr hält sie für richtig, gerade mit Blick auf die Öffnung von Supermärkten und die länger werdenden Tage. „Ansonsten hätte ich mir als Familienpolitikerin mehr Spielraum für Schulen und Kitas gewünscht, um pauschale Schließungen möglichst zu vermeiden.“

Das sagt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will dem „Gesamtpaket bei aller notwendigen Detaildiskussion“ ebenfalls zustimmen. Er hält die vorgeschlagenen Maßnahmen für notwendig, um die Infektionszahlen zu senken und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. „Zusätzlich leistet regelmäßiges testen einen wichtigen Beitrag, Infektionsketten zu unterbrechen. Letztlich wird der Impffortschritt uns helfen, die Pandemie zu überwinden.“

Hätte die Novellierung früher kommen müssen? „Als Arbeitsminister leiste ich meinen Beitrag, um mit Maßnahmen wie Kurzarbeit um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Wir haben zudem die Regeln des Arbeitsschutzes verschärft, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Mögliche Versäumnisse in anderen Verantwortungsbereichen müssen wir nach der Pandemie aufarbeiten. Mir ist klar, dass Ausgangsbeschränkungen und staatlich angeordnete Schließungen von Geschäften tiefe Eingriffe in Grundrechte sind. Und Schulschließungen sind ein riesiges Problem, nicht nur für die Bildungschancen unserer Kinder, sondern auch für Eltern, die plötzlich neben ihrem Job auch noch Ersatzlehrer sein müssen. Aber es ist jetzt notwendig, weil in der dritten Welle zu viele Menschen an dem Virus sterben und wir unsere Krankenhäuser entlasten müssen. Uns stehen harte Wochen bevor. Aber diese Bremse ist zusammen mit Tests und Impfen die Bedingung dafür, dass wir möglichst bald wieder normal leben können.“

So positioniert sich Falko Mohrs (SPD)

„Aus meiner Sicht ist es absolut richtig und auch konsequent, dass wir in dieser schwierigen Phase der Pandemie bundeseinheitliche Regelungen festlegen. Wir müssen die Dynamik der dritten Welle brechen, damit wir den Kampf gegen das Corona-Virus gewinnen. Dafür bedarf es eines entschlossenen Handelns aller Beteiligten. Der Gedenktag des Bundespräsidenten für die Opfer der Corona-Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt: Wir kämpfen um jedes Menschenleben. Das sind wir nicht nur den Verstorbenen, sondern auch ihren Familien schuldig. Daher werde ich dem Gesetzentwurf auch zustimmen“, erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs.

Die in der Notbremse enthaltenen Ausgangsbeschränkungen sind dabei ein Instrument zur Kontaktvermeidung. Darum muss es vor allem gehen: Jetzt müssen die Begegnungen drastisch reduziert werden. Zwischen 22 Uhr und Mitternacht kann auch weiterhin jede Person alleine Sport treiben oder spazieren gehen. Daneben geht es vor allem um das Impfen und das Testen. Denn eine überzeugende Strategie bietet auch wieder Perspektiven für Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Sport. Und dies erfolgt auch unabhängig vom Inzidenzwert. Wir müssen Erfahrungen gesammelt werden, um wieder in Richtung Normalität gehen zu können. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Maßnahmen auch in ihrer Wirkung genau analysieren. Aus anderen Ländern gibt es unterschiedliche Erkenntnisse in beide Richtungen. Und bei aller schwierigen Abwägung muss man klar sagen: Der Tod ist der größte aller Grundrechtseingriffe.“

