Da wird hoffentlich nichts anbrennen für zwei Gifhornerinnen: Elisabeth (63) und Manuela (47) sind ab Montag in der Vox-TV-Show Das perfekte Dinner zu sehen. So viel können die Beiden schon verraten: Das Kochduell steckt für sie voller Emotionen.

Duell am Kochtopf: Zwei Gifhornerinnen nehmen ab Montag an der TV-Show Das perfekte Dinner teil: Manuela, Helmut, Esther, Maxim sind am Mittwoch bei Elisabeth (r.) in Gifhorn zu Gast. Quelle: TVNOW / ITV Studios