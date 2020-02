Landkreis Gifhorn

Ähnlich wie am letzten Wochenende, gibt es aber am Samstag erstmal nichts weiter zu befürchten. Ganz entspannt gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken bei ungefähr drei Sonnenstunden. Dabei steigt die Temperatur ziemlich rasant von 3 °C am Morgen auf maximal 11 ° C.

Anders sieht es da schon wieder am Sonntag aus: Direkt zum Aufstehen gibt es nämlich am frühen Vormittag schon etwas Regen, während der Wind flott auffrischt. Um die Mittagszeit gibt es zwar nicht ganz so viel Regen, dafür aber ordentlich Wind. Maximal muss man dabei in Gifhorn mit Böen von 85 km/h rechnen.

Ungefähr so geht es dann auch für den Rest des Tages weiter, während am Abend dann auch noch recht viel Regen dazukommt. Dabei gibt es Höchstwerte von 15 °C und Tiefstwerte von 8 ° C.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber