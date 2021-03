Das liegt an der Jahreszeit: Leichter Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Kreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Gifhorn ist zwar von 4,8 Prozent aller ziviler Erwerbspersonen im Februar auf 4,7 Prozent Ende März gesunken, liegt allerdings deutlich über den Arbeitslosenzahlen vor einem Jahr. In absoluten Zahlen: 4 501 Bewohner des Landkreises sind aktuell arbeitslos gemeldet, im Februar waren es 145 mehr, also 4 646. Im März 2020 hingegen waren 3 732 Menschen arbeitslos gemeldet, 769 weniger als in diesem März, die Quote seinerzeit lag bei 3,9 Prozent.

„Wie erwartet sank die Arbeitslosigkeit im Zuge der Frühjahrsbelebung in unserem Agenturbezirk“, stellt Andreas Kühne fest, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Helmstedt. Allerdings sei die Arbeitslosigkeit pandemiebedingt noch deutlich höher als im Vorjahresvergleich.

Vor allem junge Menschen unter 25 Jahren haben vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitiert

Was ihn freut: „Im vergangenen Monat konnten vorrangig junge Menschen unter 25 Jahren vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren.“ Nach wie vor werde mit einer dualen Ausbildung der Grundstein für eine erfolgreiche Berufslaufbahn gelegt. Und Kühne ermutigt junge Menschen, die noch Rat bei ihrer Berufswahl benötigen oder auf der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz sind, sich schnell bei den Berufsberaterinnen und Berufsberatern zu melden: „Derzeit haben wir noch viele freie Ausbildungsplätze in nahezu allen Branchen zum Start im Sommer zu besetzen.“

Ein genauerer Blick auf die Zahlen: 580 Personen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 322 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 741 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 309 weniger als 2020. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2 207 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 557 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 1 874 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 804). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um 37 Stellen auf 1 041 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 112 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im März 205 neue Arbeitsstellen, 58 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 531 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Minus von 164.

37,4 Prozent der Arbeitslosen haben schon mindestens ein Jahr keine Stelle mehr

37,4 Prozent oder 1685 der Arbeitslosen sind Langzeitarbeitslose, die seit mehr als einem Jahr keine Stelle haben und entweder in einer geförderten Maßnahme oder von Grundsicherung (Hartz IV) leben. Der Anteil der Arbeitslosen zwischen 15 und 25 Jahren beträgt 10,8 Prozent oder 485, der Anteil der Arbeitslosen, die älter als 50 Jahre sind, liegt bei 32,1 Prozent oder 1445, von denen wiederum 896 älter als 55 Jahre sind.

Die Situation im Bereich Kurzarbeit sieht so aus, dass für den Agenturbezirk Gifhorn für März 2020 bis Februar 2021 insgesamt 1 771 geprüfte, also endgültige Anzeigen für 18 956 Personen gezählt wurden. Die vorläufigen Zahlen für den März – Stichtag war der 25. März – betragen 31 Anzeigen für 315 Personen. Die Agentur für Arbeit nennt außerdem als Beispiel den September, in dem im Landkreis Gifhorn 283 Betriebe mit 2 984 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kurzarbeit waren.

Die monatliche Entwicklung verläuft im Zweijahresvergleich auf deutlich höherem Niveau

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Zweijahresverlauf verläuft – grafisch dargestellt – im Jahr 2020/21 nahezu parallel zur Kurve aus dem Jahr 2019/20, allerdings auf deutlich höherem Niveau: Für den kompletten Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Helmstedt sind es monatlich etwa 2000 Arbeitslose mehr als 2019/20. Nach einem Gipfel im August sinken die Zahlen zum Dezember hin, um im Januar dann sowohl 2020 als auch 2021 wieder deutlich anzusteigen.

Von der AZ-Redaktion