Das ist in dieser Woche wichtig im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Eine vorübergehende Verkehrseinschränkungen gibt es in Ribbesbüttel vom 11. bis 21. Oktober: Eine Tiefbaufirma saniert defekte Schieberkreuze in der Trinkwassertransportleitung für den Wasserverband Gifhorn. Eine Baustelle liegt in der Peiner Landstraße gegenüber der Einmündung zur Gartenstraße und die andere direkt im Einmündungsbereich der Gutsstraße zur Peiner Landstraße dieser muss gesperrt werden. Eine Ein- in beziehungsweise Auffahrt auf die Peiner Landstraße ist in diesem Zeitraum nicht mehr möglich.

Offene Impfaktion gegen Corona

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn am Dienstag, 12. Oktober, von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag, 14. Oktober, von 14 bis 18 Uhr Corona-Schutzimpfungen an. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Angeboten wird ausschließlich der Impfstoff „Comirnaty“ von BioNTech. Impfwillige müssen ihren Personalausweis und ihren Impfpass (wenn vorhanden) mitbringen. Die Impfungen werden in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes in der Allerstraße 21 in Gifhorn durchgeführt. Alle Impfwilligen bekommen bei ihrer Erstimpfung den Termin für die Zweitimpfung mitgeteilt. Bei Fragen steht das Gesundheitsamt unter Tel. (0 53 71) 82 89 09 zur Verfügung.

Die Konrad-Adenauer-Straße wird ab Dienstag, 12. Oktober, bis voraussichtlich 15. Oktober ab der Xanthistraße für den Verkehr in Richtung Süden gesperrt. Grund ist ein Schaden am Schmutzwasserdüker der Aller in der Lindenstraße. Der Düker wurde außer Betrieb genommen und muss ersetzt werden. Der Bau der neuen Ableitung im Bereich des Dükers wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Vorrübergehend muss das Abwasser daher oberirdisch über die Aller geführt werden. Hierfür sind Arbeiten an der Konrad-AdenauerStraße in offener Bauweise erforderlich. Die Sperrung erfolgt bereits ab der Xanthistraße, um bei einer Schließung der nahegelegenen Bahnschranken die Staubildung in den Baustellenbereich hinein zu verhindern. Die Umleitung des Busverkehrs erfolgt über die Xanthistraße und Lüneburger Straße. Der Verkehr Richtung Süden wird über die Celler Straße – Allerstraße – Fallerslebener Straße umgeleitet.

Arbeiten am Jafelbach bei Steinhorst

Es soll sich was anstauen im Naturschutzgebiet „Obere Lachte, Kainbach, Jafelbach“: Am 11. Oktober beginnen der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) mit Unterstützung des Unterhaltungsverbands Obere Lachte und des Landkreises Gifhorn mit umfangreichen Erd- und Wasserbauarbeiten im Einzugsgebiet des Jafelbachs nahe Steinhorst. Das Ziel: Die stark entwässerten Moore der Region sollen wieder vernässt und somit auch der Gebietswasserhaushalt stabilisiert werden. Im Zuge der Bauarbeiten zur Revitalisierung der Moore werden Entwässerungsgräben verfüllt und die Heidebäche wieder in ihre ursprünglichen Gerinne zurückverlegt. Zudem werden Fließbarrieren wie Dämme und Forstwege zurück gebaut. In der zweiten Oktoberwoche beginnen die Bauarbeiten mit dem Verschluss von Entwässerungsgräben in der Aue und am Oberlauf des Jafelbachs. Später erfolgen Arbeiten am Kucksmoorgraben. Voraussichtlich Ende November werden im Kucksmoorweg und der Breiten Förths hierbei neue Durchlässe eingebaut, weshalb diese Bereiche kurzfristig für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Die Bauarbeiten sollen im Februar 2022 abgeschlossen sein.

Von der AZ-Redaktion