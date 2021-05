Gifhorn

Coole Sache, haben sich wohl zwei Männer Mitte April in Gifhorn gedacht, als sie ihr fahrendes Auto aus der Luft filmten. Ihre Drohne soll beim Überflug gleich auch noch spielende Kinder in einem Garten aufgezeichnet haben. Das rief die Polizei auf den Plan. Die rechnet damit, dass solche Verstöße in Zukunft häufiger Alltag im Einsatz- und Streifendienst sein wird.

Seit 2017 hat Jan-Philipp Richter eine eigene Drohne. Angeschafft, um damit Videos aus der Luft zu drehen, hat sich der Polizeikommissar aus dem Gifhorner Einsatz- und Streifendienst dann auch gleich mit dem Drohnenrecht befasst. Dabei habe er festgestellt, dass bei vielen Hobbypiloten rechtliche Unsicherheiten herrschen. „Das seit dem 31. Dezember 2020 geltende EU-Drohnen-Recht dürfte weiter dazu beitragen.“

Augen auf beim Drohnenflug: Jan-Philipp Richter von der Polizei, privat selber Drohnenpilot, warnt vor Fallstricken beim Gebrauch des immer mehr in Mode kommenden Fluggeräts. Quelle: Jan-Philipp Richter

Die beiden Drohnen-Freunde vom April, deren Ausflug Richter beschreibt, hatten ihm zufolge weder Versicherungsschutz noch Drohnenführerschein. Für die erwischten Gifhorner dürfte ihr Drohnenflug teuer werden. Man müsse zwischen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten unterscheiden, sagt Richter. „Der Grundsatz ist aber, dass die Strafe etwa das Doppelte dessen ist, was ein genehmigter Flug mit all seinen dazugehörigen Kosten wie Führerschein, Genehmigung und Versicherung gekostet hätte.“ Richters praktisches Beispiel, was zu dem jüngsten Fall passt: „Fliegt ein Pilot zum Beispiel über Wohngrundstücken, kostet das zirka 250 Euro. Ein Flug über der B 188 etwa 300 Euro.“

Die Strafe kann auch im vierstelligen Bereich liegen

Kommen verschärfende Umstände wie eine Gefährdung oder gar ein Unfall dazu, werde es deutlich teurer. „Das kann dann auch in den vierstelligen Bereich gehen. Die Strafen heben sich also deutlich von denen im Straßenverkehr ab. Die Verstöße sind kein Kavaliersdelikt.“

Das Rotorensurren nervt oder man wähnt sich verbotenerweise gefilmt: Gifhorns Polizei erfährt durch Anrufe von Anwohnern, aber auch bei Streifenfahrten von Drohnenflügen. „Dann auch den zugehörigen Piloten zu finden, ist nicht immer einfach – dieser kann auch mehrere Kilometer entfernt stehen“, weiß Richter.

Drohnen steuern: Das gilt es zu beachten Polizeikommissar Jan-Philipp Richter ist seit 2017 privat Drohnenpilot, aktuell hat er eine 700 Gramm schwere Drohne, die mit Tempo 65 fliegen kann. Er weiß, was Drohnenpiloten beachten müssen. „Da gibt es gleich mehrere Aspekte, weshalb sich Steuerer von Drohnen unbedingt informieren müssen. Nicht umsonst bedarf es für die gängigen Geräte eines Führerscheins.“ Grundsätzlich gilt: Der Pilot muss mindestens 16 Jahre alt sein und seine Haftpflichtversicherung Drohnen-Flüge abdecken. Betreiber der meisten Drohnen müssen sich zudem registrieren und diese e-ID am Gerät anbringen. In einer Entfernung von 1,5 Kilometer zu Flugplätzen, zum Beispiel dem in Wilsche oder dem des Klinikums, ist fliegen ohne Zustimmung von Luftaufsicht und Flugleitung strikt untersagt. Über und im Umkreis von 100 Metern darf unter anderem nicht über Industrieanlagen, Windkraftanlagen oder Polizeidienststellen geflogen werden. Auch Wohngrundstücke, Naturschutzgebiete, Bahnstrecken und alle Bundesstraßen sowie der Mittelland- und der Elbe-Seitenkanal sind tabu. Die jeweiligen Eigentümer können den Betrieb jedoch erlauben. Für die im EU-Recht neu geschaffene „offene Kategorie“ gilt, dass ein sicherer Abstand zu Menschen eingehalten werden muss. Generell darf der Flug nur innerhalb der Sichtweite des Steuerers erfolgen. Höhen über 120 Meter sind grundsätzlich verboten. „Die Steuerer dieser Geräte gehen meistens ihrem Hobby oder ihrem Beruf nach. Sie sind in der Regel nicht darauf aus, andere mit ihrer Drohne zu belästigen oder gezielt fremde Personen zu filmen“, sagt Richter. „Oftmals sind aufgezeichnete Personen nur Beiwerk in der Landschaft und kaum zu erkennen. Das muss man dann auch aushalten.“ Sei der Steuerer in der Nähe, könne dieser nach dem Flug angesprochen werden. „Die meisten geben bereitwillig Auskunft über ihr Vorhaben.“ Im Zweifelsfall könne jeder die Polizei rufen, wenn es kein Notfall sei, bitte über die Festnetznummer (0 53 71) 9800. „Leider sorgen einige wenige schwarze Schafe für immer restriktivere Regulierungen“, sagt Richter. Man muss sich stets der Gefahr, die ein Zusammenstoß zwischen Drohne und Mensch birgt, bewusst sein. Er empfiehlt Apps, die Flugverbotszonen anzeigen.

Wenig Verstöße bisher – aber Tendenz steigend

Die Vorfälle sind laut Richter bislang „auf niedrigem Niveau“. Viele Verstöße würden nicht bekannt. Doch der Polizeikommissar rechnet in der Zukunft mit einer Zunahme. „Die an den Geräten angebrachten Kameras werden immer leistungsfähiger und damit für viele Szenarien einsetzbar. Der Marktführer bringt mehrmals im Jahr neue Geräte auf den Markt und erschließt immer neue Kundenkreise“, sagt Richter.

Inzwischen nutzten Dachdecker, Landschaftsgärtner und viele andere Drohnen. „Die Anzahl der Geräte in Deutschland wird sich in den nächsten vier Jahren auf etwa 450 000 Stück erhöhen. Da scheint es kaum vermeidbar, dass auch die polizeilichen Einsatzzahlen im Zusammenhang mit Drohnen steigen.“

Von Dirk Reitmeister