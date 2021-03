Das denken Gifhorner über die zweite nächtliche Ausgangsbeschränkung

Gifhorn

Die Inzidenzzahlen sind zu hoch, jetzt greift der Landkreis Gifhorn mit einer weiteren unpopulären Maßnahme ein: Zum zweiten Mal in diesem Jahr setzt er auf eine nächtliche Ausgangssperre, um die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie nach unten zu drücken. Nach drei Wochen im Januar geht es jetzt zunächst um den Zeitraum von Karfreitag, 2. April, bis 16. April. Die Gifhorner haben dazu unterschiedliche Meinungen.

Bereits in einer Online-Umfrage haben zahlreiche AZ-Leser abgestimmt, und eine Mehrheit sprach sich gegen eine nächtliche Ausgangssperre aus. Am Tag der Entscheidung im Krisenstab des Landkreises Gifhorn hörte sich die AZ in der Gifhorner Fußgängerzone um. Auch dabei zeigte sich kein einheitliches Bild. Und nicht jeder wollte seine Meinung öffentlich kund tun.

Gegen eine Ausgangssperre: Marina Jatzek. Quelle: Sebastian Preuß

„Sowieso nur wenige unterwegs“

Marina Jatzek aus Gamsen hält von der Regelung nichts. „Ich glaube nicht, dass es durch die nächtliche Ausgangsbeschränkung besser wird.“ Schon bei ihren Gassigängen beim ersten Mal im Januar habe sie abends keine Unterschiede zu den Wochen davor festgestellt. „Da waren nur die unterwegs, die von der Arbeit gekommen sind. Es sind doch sowieso nur ganz wenige unterwegs.“

„Ausgangsbeschränkung ist Quatsch“

Gegen Ausgangssperre: Benjamin Hartwig aus Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß

Auch Benjamin Hartwig sieht keinen Nutzen in der Ausgangsbeschränkung. „Für mich ist so eine Ausgangsbeschränkung Quatsch.“ Der Gifhorner sieht darin reinen Aktionismus. Die Maßnahme sei nur getroffen worden, weil die Politik irgendetwas tun wolle. Die Leute würden sich so oder so treffen, auch trotz Ausgangsbeschränkung.

„Es scheint zu helfen“

Für Ausgangssperre: Markus Huhn aus Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß

„Das Bewusstsein ist sehr unterschiedlich ausgeprägt“, sagt Markus Huhn aus Gifhorn über die Sensibilität der Menschen in Sachen Infektionsschutz. Er ist deshalb für die nächtliche Ausgangsbeschränkung. „Sie ist leider notwendig.“ Und sie habe sich in anderen Landkreisen in Deutschland und in anderen Ländern bewährt. „Es scheint zu helfen.“ Weil es ansonsten noch mehr private Partys gäbe. Weil sich einige nicht freiwillig einschränkten, seien nun Verbote nötig.

Für Ausgangssperre: Victoria Burghard aus Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß

„Private Treffen sind das größte Problem“

Diese Konsequenzen sieht auch Victoria Burghard als geboten an. „Ich bin der Überzeugung, dass private Treffen das größte Problem sind.“ Um wirksam zu sein, sei die nächtliche Ausgangsbeschränkung allerdings auch mit Kontrollen durchzusetzen. Der Gifhornerin ist klar, dass das nicht ganz einfach ist: „Ich weiß nicht, wie man private Treffen kontrollieren könnte.“

Für Ausgangssperre: Saskia Pribyl aus Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß

„Man läuft nur noch im Kreis“

„Das hätte viel früher kommen müssen.“ Auch Saskia Pribyl aus Gifhorn ist eine Befürworterin der nächtlichen Ausgangssperre. Die Politik hätte es bereits von November an mit strengeren Einschränkungen regeln müssen. Ihr fehlt eine klare Linie: „Mittlerweile läuft man nur noch im Kreis.“

