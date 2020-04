Künstler fragen sich gerade, wofür sie arbeiten

Gifhorn

Ihre Ateliers öffnen wie sonst wollten sie in diesem Jahr sowieso nicht – weil sich die Künstler von art38 für ihre ArtTour 2020 ein neues Konzept überlegt hatten. Aber auch das neue Konzept muss wieder eingemottet werden: Die zweijährliche Werkschau von Kunstschaffenden der Gruppe art38 aus dem Landkreis Gifhorn wird um ein Jahr verschoben. Schuld hat das Virus Corona. Und die Künstler sind traurig bis deprimiert. Weil die ArtTour längst nicht alles ist, was wegen Corona auf der Strecke bleibt.

„Für einige von uns nimmt diese Phase Existenz-bedrohende Ausmaße an“, stellt die Textildesignerin Silke Schnau fest. Werkstätten zu, Ausstellungen gestrichen, Märkte abgesagt, Kurse verboten: Damit sind die Einnahmen auf Null gesunken. Und die staatlichen Hilfen liegen für viele Künstler und Kunsthandwerker hinter hohen Hürden – nicht nur was die Bürokratie und den damit verbundenen Aufwand betrifft. „Wer den einen Hilfstopf nutzt, verliert dafür womöglich andere Zuschüsse, und einen Mietzuschuss benötigt von uns eigentlich sowieso niemand, weil wir alle zuhause arbeiten.“

Anzeige

Nicht mal ein Putzjob als Ausweg

Unterstützung für den ganz normalen Lebensunterhalt hingegen biete kaum einer der Hilfsfonds an. „Und einen Putzjob kann man wegen der Kontaktbegrenzung und der Abstandsregeln auch nicht übernehmen, um sich über Wasser zu halten“, sagt Silke Schnau. Deshalb freut sie sich auch besonders über Anrufe wie diesen: „Eine Frau meldete sich, die voriges Jahr beim Markt auf dem Rittergut Lucklum an meinem Stand war, und hat eine Tischdecke in Auftrag gegeben.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Textildesigner stellt aber auch fest: „Zum Glück sind die meisten von uns finanziell abgesichert.“ Da spielt dann eher die emotionale Seite eine Rolle. „ Maike Remane hat berichtet, dass gerade auch ihre letzte für dieses Jahr geplante Ausstellung abgesagt wurde.“ Nicht gerade motivierend, dann trotzdem weiter zu arbeiten: „Wofür? Für wen?“ Silke Schnau erzählt, dass viele gerade ihre Online-Präsenz ausbauen, „aber das macht natürlich zurzeit auch jeder“. Und nicht alles lasse sich online machen.

Dafür ist das Internet nicht vertraulich genug

So bietet Edith Lux aus Meine – sie fotografiert und erstellt Installationen – auch Kunsttherapien an. Ja, das geht sogar online, aber nur begrenzt und mit viel mehr Aufwand: Themen werden an die Teilnehmer verschickt, dann kommen Nachfragen, weil jemand das Thema nicht ganz verstanden hat, und eine Besprechung der fertigen Arbeiten in der Gruppe ist digital gar nicht möglich. Geschützte Räume mit absoluter Vertraulichkeit sind im Internet eher die Ausnahme als die Regel.

Für die ArtTour 2020 geplant war, dass die acht Mitglieder des Künstlernetzwerkes art38 vom 12. bis 14. Juni im Hellerhaus in der Poststraße ihre Arbeiten vorstellen. „Wir hätten immer nachmittags geöffnet und Kaffee und Kuchen angeboten, aber daraus wird nun nichts“, bedauert Silke Schnau. Die Idee dahinter: „In unseren offenen Ateliers fühlten wir uns bei früheren ArtTouren doch manchmal etwas einsam.“ Im Hellerhaus hätten sich die Künstler untereinander austauschen können, sich auch mal gegenseitig bei der Arbeit über die Schulter blicken können – natürlich nur, so lange keine Besucher da gewesen wären. Parallel dazu war die Gruppenausstellung im Kavalierhaus geplant, „die sollte zusätzlich stattfinden“. Nun muss das alles noch ein Jahr warten: „Wir machen eine ArtTour 2021 vom 11. bis 13. Juni“, kündigt Silke Schnau an. Bis dahin verweist sie auf die Internetauftritte der Künstler. Und sie vermutet auch schon, welches Thema die Künstler in ihren Arbeiten aufgreifen: „Corona.“

Von Christina Rudert