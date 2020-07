Gifhorn

Das schöne Wetter hat am Wochenende ganz schön zu kämpfen. Über der Nordsee gibt es nämlich ein ordentliches Tiefdruckgebiet, das auch auf Deutschland Einfluss nimmt – und sich bis nach Gifhorn durchschlägt.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Am heutigen Samstag schon hält sich die Sonne eher zurück und bei maximal sieben Sonnenstunden sind doch so einige Wolken unterwegs. Aus diesen Wolken kann es möglicherweise auch mal den einen oder anderen kleinen Schauer geben. Überwiegend sollte es aber am Samstag trocken bleiben und die Temperatur steigt von doch eher kühlen 13 °C sogar noch auf sommerlich-warme 26 °C an.

Anzeige

Direkt morgens gibt es dann aber am morgigen Sonntag ordentlich Regen. Und dieser Regen hört frühestens nachmittags auf – und bis dahin müssen wir uns mit einem durchgehenden Getröpfel bei 16 °C bis 23 °C abfinden. Zum Abend hin könnte die Sonne aber nochmal vier Stunden vorbeischauen. Selbst währenddessen kann man aber auch Schauer und Gewitter nicht ausschließen – also auf jeden Fall den Regenschirm nicht vergessen, wenn man unterwegs ist.

Von Ben Weber