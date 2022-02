Das Wochenendwetter in Gifhorn: Der Frühling lässt noch auf sich warten

Landkreis Gifhorn

Zwar könnte sich am Samstag auch mal wieder die Sonne ein wenig hinauswagen, umso mehr Regen gibt es dafür aber am Sonntag. Begleitet wird das Ganze von einem kräftigen Wind.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Die Kaltfront in der Nacht zu Samstag beendet nicht nur die moderaten Temperaturen, sondern bringt auch ein bisschen Niederschlag mit. So gibt es morgens bei 2 °C noch etwas restlichen Schneeregen oder Regen. Zur Aufmunterung sollte es dann um den Mittag herum ein paar Sonnenstrahlen geben, während die Temperatur dann schon wieder bei 7 °C liegt. Das Wetter bleibt jedoch unbeständig, sodass auch weitere kleine Schauer im Tagesverlauf möglich sind.

Schon in der Nacht zu Sonntag setzt Regen ein, der immer stärker wird und erst am Montag wieder aufhört. Da es also den ganzen Tag über kräftig prasselt, ist der Aufenthalt draußen nur bedingt zu empfehlen. Besonders auch, da der Wind, der schon zuvor deutlich merkbar ist, am Sonntag den Höhepunkt mit Böen von bis zu 55 km/h erreicht. Die Temperatur steigt von minimal 4 °C auf 8 °C. Es ist mit einer Regenmenge von insgesamt zwischen zehn und 26 Litern zu rechnen.

Von Ben Weber