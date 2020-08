Landkreis Gifhorn

Einige Tiefdruckgebiete bringen das Wetter in Europa ein bisschen durcheinander. Der Sommer in Gifhorn lässt sich davon jedoch kaum beirren, und auch an diesem Wochenende wird es heiß. Immerhin könnte diese Hitze aber von ein paar Schauern und Gewitter unterbrochen sein.

Der Samstag fällt im Vergleich zum Sonntag eher wechselhaft aus. Ungefähr kann man mit sechs bis acht Sonnenstunden rechnen und neben ein paar Wolken sind vor allem auch Schauer und Gewitter unterwegs. Diese treiben hauptsächlich tagsüber ihr Spielchen und können immer wieder für kleine Abkühlungen sorgen. Bei minimal 18 °C und maximal 29 °C kommen diese aber sehr gelegen.

Der Sonntag zeigt sich dann wieder von der gewohnten Hochsommer-Seite, und fast den ganzen Tag brutzelt die Sonne von oben herab. Dabei steigt die Temperatur von 17 °C auf über 31 °C. Dennoch sind auch kleinere Schauer und Gewitter am Sonntag nicht auszuschließen. Die Wahrscheinlichkeit ist dafür aber deutlich geringer als am Samstag.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber