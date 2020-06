Landkreis Gifhorn

Nach dem großen Höhenflug der Temperatur folgt am Wochenende wieder der Abfall auf etwas angenehmerer Temperaturen. Und das vielleicht sogar mit etwas Rums.

Wie so oft startet der Samstag ganz friedlich mit etwas Sonnenschein. Die ersten Wolken verheißen aber dabei schon nichts Gutes und ab dem Mittag geht es los: Bei vielen Wolken besuchen uns wahrscheinlich so einige Schauer und Gewitter. Zwar wird es eher nicht so schlimm wie letztens, aber ein bisschen Vorsicht ist dabei selbstverständlich trotzdem geboten. Von 17 °C steigt die Temperatur vorerst das letzte Mal nochmal auf 29 °C.

Mit den hohen Temperaturen ist es dann am Sonntag wirklich vorbei. Höchstens sind nämlich 25 °C möglich und in der Woche darauf gibt es wohl auch nichts Höheres. Bei minimal 17 °C und etwa fünf Sonnenstunden zeigt sich das Wetter am Sonntag sonst eher durchwachsen und aus der Mischung aus Sonne und Wolken sind hin und wieder Schauer, sowie vielleicht auch kleinere Gewitter möglich.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber