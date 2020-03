Jacqueline Hotopp will mit ihrem Hilfsangebot „Muttivation“ vor allem Lebensfreude vermitteln

Von Gassi gehen bis zum offenen Ohr am Telefon reicht das Angebot, das die Winkeler Gastronomin Jacqueline Hotopp mit ihrer Aktion „Muttivation“ macht. Ihr Ziel: in Krisenzeiten Lebensfreude vermitteln.

