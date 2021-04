Gifhorn

Der Einfluss des Hochs „Nicole“ ist zwar weiterhin spürbar, er lässt jedoch merklich nach. Die Sonne ist der Mühlenstadt auch heute noch hold, zeigt sich jedoch nicht so sehr lange wie in den vergangenen Tagen. An diesem schönen, aber windigen vorösterlichen Tag gibt es einen abwechslungsreichen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen sind nicht mehr ganz so hoch, sie liegen jetzt zwischen 6 und 16 Grad, in der Nacht wird es kalt.

Wetterbericht für Gifhorn am Karfreitag, 2. April 2021

Heute: In Gifhorn gibt es morgens ungestörten Sonnenschein bei Werten von 0°C. Darüber hinaus verdecken vom Nachmittag bis abends einzelne Wolken die Sonne bei Temperaturen von 6 bis 11°C. Zudem weht ein lebhafter Wind aus nordwestlicher Richtung. In der Nacht bedecken einzelne Wolken den Himmel bei Tiefstwerten von 1°C.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Ostersamstag: Am Tag gibt es ungestörten Sonnenschein bei Werten von 1 bis zu 11°C, insgesamt sind bis zu 12 Sonnenstunden möglich. Nachts gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen und die Werte gehen auf 0°C zurück.

Ostersonntag: Am Morgen bleibt der Himmel grau und es regnet bei Werten von 1°C. Mittags kann sich die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt und das Thermometer klettert auf 9°C. Abends ist es vielfach wolkig bei Temperaturen von 1°C. In der Nacht ist es klar bei einer Temperatur von 3°C.

Ostermontag: In Gifhorn sollte vormittags und auch am Nachmittag der Schirm nicht vergessen werden, da es regnet bei Temperaturen von 5 bis 8°C. Am Abend gibt es keine Wolken bei Temperaturen von 5°C. Nachts kann es vereinzelt zu Regen kommen und die Luft kühlt sich auf -1°C ab.

