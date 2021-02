Gifhorn

Wie wird das Wetter im Landkreis Gifhorn heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Gifhorn am Donnerstag, 25. Februar 2021

Heute: In Gifhorn gibt es am Morgen strahlenden Sonnenschein und die Temperatur liegt bei 8°C. Im weiteren Tagesverlauf stören mittags und auch abends nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad. In der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Tiefstwerten von 8°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 15 und 38 km/h erreichen. Heute scheint die Sonne bis zu 9 Stunden lang.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: In Gifhorn ist es regnerisch bei Temperaturen von 7°C. Mittags stören nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Höchstwerte liegen bei 11°C. Am Abend gibt es in Gifhorn nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Werten von 5 bis zu 8°C. Nachts ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und die Werte gehen auf 2°C zurück.

Samstag: In Gifhorn überwiegt morgens dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 3°C. Im Laufe des Mittags ist es locker bewölkt bei Höchsttemperaturen bis zu 8°C. Abends gibt es in Gifhorn keine Wolken bei Temperaturen von 3 bis 5°C. Nachts gibt es lockere Bewölkung bei Tiefstwerten von 1°C.

Sonntag: In Gifhorn überwiegt am Morgen dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 2°C. Im weiteren Verlauf des Tages ist es mittags und auch abends wolkenlos bei Temperaturen von 2 bis 8°C. In der Nacht stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel und die Werte gehen auf 1°C zurück.

