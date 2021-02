Hoch „Helida“ bringt ein ruhiges und oft auch sonniges Wochenende aus Skandinavien mit. Am heutigen Samstag können sich allerdings noch feuchtere Luftmassen länger halten und sorgen so für Wolken und Nebel. Allerdings gehen die Wolken immer weiter zurück, sodass es am Sonntag zunehmend sonniger ist. Die Temperatur liegt heute zwischen -4 und -17 Grad.