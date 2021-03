Es bleibt stürmisch in der Mühlenstadt: Auch zum Ende der Woche und in den nächsten Tagen wehen weiterhin starke Winde in der Region. Jedoch werden dichte Wolkenfelder, die Regen im Gepäck haben könnten, dadurch auch schnell weggeweht, sodass es den ganzen Freitag über trocken bleibt. Sogar sonnige Abschnitte und blauen Himmel gibt es zwischendurch. All das bei Temperaturen von 4 bis 10 Grad.