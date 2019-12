Der Winter fängt herbstlich an

Gifhorn

Nachdem nun der meteorologische Winter angefangen hat, gibt es am Wochenende richtig schönes Herbstwetter. Schuld daran ist das Tief „Quentin“, welches einen kläglichen Versuch startet, den sehr windarmen Herbst auszugleichen.

Am Samstag sollte man den Regenschirm auf jeden Fall gut festhalten, denn man brauch in einerseits für den Regen, der bei vielen Wolken über den ganzen Tag verteilt vom Himmel fällt. Andererseits wird es aber auch recht windig. So besteht die Gefahr, dass er sich der Hand entreißt. Immerhin kann man aber auf die extra Kleidungsschicht verzichten, denn die Temperatur steigt von 5 °C auf maximal 9 °C.

Am Sonntag wird es dann sogar noch ein Stückchen windiger und Böen von über 50 km/h sind möglich. Insgesamt gestaltet sich das Wetterchen aber sehr ähnlich und bei vielen Wolken gibt immer mal wieder Regen. Dabei starten wir schon mit 7 °C in den Tag und maximal sind 10 °C möglich.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber