Das RKI meldet 106 Corona-Neuinfektionen für den Kreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Nach den Feiertagen steigt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle: 106 neue Infektionen werden vom Robert Koch-Institut für den Landkreis mitgeteilt, die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 Infizierten liegt jetzt bei 11 289. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 128,6 um 53,7 auf 182,3. Neue Todesfälle sind nicht gemeldet worden.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass sie die Fallzahlen von Silvester und Neujahr am Sonntag, 2. Januar, gebündelt ans Robert Koch-Institut gemeldet hat. Im Gesundheitsamt wurden an diesen Tagen 154 Personen getestet. Mittlerweile gibt es im Landkreis 13 nachgewiesene Fälle der Omikron-Variante des Virus’, acht mehr als am 30. Dezember.

In den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis ist eine Neuinfektion hinzu gekommen, jetzt gibt es insgesamt acht laufende Fälle in der Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Groß Schwülper sowie im Seniorendomizil Hankensbüttel.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz – so viele Menschen sind pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen Woche mit Covid-19-Virus ins Krankenhaus gekommen – ist von 4,6 auf 4,7 gestiegen, der prozentuale Anteil der Covid-19-Patienten bei der Belegung der Intensivbetten ist landesweit mit 8,6 Prozent gleich geblieben im Vergleich zum Vortag. Das DIVI-Intensivregister informiert, dass aktuell nur noch ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation des Helios-Klinikums liegt – zwei weniger als am Vortag. Allerdings wird dieser Patient beatmet. Helios hat die Zahlen noch nicht aktualisiert, seit Freitag wird von 14 Covid-19-Patienten auf Normalstation berichtet.

Von der AZ-Redaktion