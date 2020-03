Ein ganz schön kaltes Tief

Gifhorn

Der Frühling bekommt am Wochenende ein paar Problemchen. Ein Tief findet den fast schon sommerlichen Kurs nämlich gar nicht witzig und schickt zur Bekämpfung eine Kaltfront vorbei. Aber keine Sorge, das Wochenende fällt dadurch nicht ganz ins Wasser.

Vor allem am Samstag können wir uns nämlich noch aus dem Fenster heraus an viel Sonne freuen. Aber schon dabei weisen ein paar Wölkchen am Himmel darauf hin, dass es auch noch etwas anderes als blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein gibt. Daher kann man nur mit etwa neun Sonnenstunden rechnen. Die Temperatur lässt sich aber erstmal nicht sonderlich beirren und steigt von 1 °C auf 15 °C.

Am Sonntag kommt dann aber der Schock: Morgens gibt es nicht direkt Sonne, sondern eine recht dicke Wolkenschicht. Und schlimmer noch: Ab dem Morgen bis zum frühen Nachmittag kann es sogar leichten Regen geben. Zum Glück lockert es aber, sobald der Regen aufgehört hat, wieder auf und wir kommen am Sonntag doch noch auf vier Sonnenstunden. Einen bleibenden Schaden hinterlässt die Kaltfront aber. Denn so, wie der Name es erahnen lässt, bring sie Kälte mit. So steigt die Temperatur am Sonntag von 1 °C nur noch auf 6 °C. Und in der Nacht zu Montag werden die mutigen Pflanzen, welche jetzt schon siegessicher sprießen, mit -6 °C ganz schön auf die Probe gestellt.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber