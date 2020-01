Darum warnt die echte Gifhorner Polizei vor falschen Kollegen

Gifhorn

Die Betrüger wittern offenbar viel Geld: Seit Monaten muss die Gifhorner Polizei in regelmäßigen Abständen vor unechten Kollegen warnen. Aktuell häufen sich die Fälle, meldet die Polizei per Twitter.

Es käme „aktuell vermehrt“ zu betrügerischen Anrufen mit falschen Polizeibeamten. „Das sind nicht wir, das ist Betrug“, twittern die Gifhorner Beamten. Dringende Empfehlung: „Auf keinen Fall Auskunft zu Wertsachen oder Wohnverhältnissen geben!“

Opfer werden ausspioniert

So läuft die Masche: Jemand meldet sich am Telefon und gibt sich als ermittelnder Polizeibeamter aus. Die Person am Telefon sagt, dass bei einem festgenommenen Einbrecher ein Notizzettel mit dem Namen des Opfers und dessen Anschrift gefunden wurde. Nun wolle die Polizei weitere Straftaten verhindern und andere Komplizen festnehmen. Dazu sei die Mitarbeit des Opfers erforderlich. Der Täter ist in diesem Gespräch sehr geschickt und versucht, Informationen über Bankkonten, Wertanlagen, Schmuck, Vermögensverhältnisse und vorhandene Wertgegenstände zu erlangen. Auch wird angeboten, zum Schutz vorbeizukommen und Geld, Schmuck sowie weitere Wertgegenstände abzuholen, um es für einen bestimmten Zeitraum bei der Polizei sicher aufzubewahren. Mancher Täter ist sogar so dreist und erzählt, dass man Hinweise auf eine angebliche Mittäterschaft von Bankmitarbeitern habe. Ziel ist es, auch das Vertrauen in die Bank und deren Mitarbeiter zu erschüttern.

Erst im September letzten Jahres hatten angebliche Polizisten eine 89-Jährige aus Gifhorn um 15 000 Euro gebracht.

Von Andrea Posselt